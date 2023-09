Nova dona das lojas Paquetá, Oscar Calçados instala CD no RS

Depois de colocar o primeiro pé no mercado gaúcho ao assumir a rede de lojas Paquetá, a rede paulista Oscar Calçados acaba de colocar o segundo. O grupo já esta se instalando em complexo logístico em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). A operação fica no Eco Parque Lourenço & Souza.

LEIA MAIS: Rede paulista Oscar confirma compra das lojas Paquetá

A coluna Minuto Varejo já tinha informado que a calçadista de São Paulo negociava a locação de área no complexo. Além da Oscar, o parque logístico acertou ainda a chegada de outro grupo de São Paulo, a Segura Logística, que atende segmento de tecnologia, como equipamentos para 5G. As duas juntas somam cerca de 40 funcionários nas instalações.

O diretor da Chico Imoveis e gestor do Eco Parque Lourenço & Souza, Filipe Christianetti, projeta que a expectativa é de que as duas novas ocupantes ampliem mais a área onde estão. Além disso, Christianetti avalia que os novos contratos colocam o complexo na disputa com clientes do Sudeste, mercado mais concorrido do País.

"É mais um passo para avançarmos em um mercado extremamente competitivo, ao trazermos nomes com tanto peso. O empreendimento tem alta procura pelo perfil do condomínio, que está dentro de eixo urbano, próximo da mão de obra e do contexto da cidade funcionando", destaca o gestor.

"O sucesso do Eco Parque Lourenço & Souza representa a busca incansável pela reindustrialização de Sapucaia do Sul, visando a geração de empregos e o crescimento econômico", comenta Imilia de Souza, uma das proprietárias do complexo e vice-prefeita do município.

A Oscar, que acertou a compra da Paquetá por R$ 90 milhões, em negócio oficializado no começo de agosto, mas que já fazia a gestão desde maio da rede varejista, vai ocupar inicialmente mil metros quadrados. O espaço centraliza os produtos. Antes, a rede gaúcha tinha a logística junto à indústria calçadista.

Hoje o parque tem 14 empresas, entre já instaladas e que vão começar a operar. Outras duas que estão no espaço são a tintas Killing e a TW, de transportes . A área total ocupada hoje é de 41 mil metros quadrados. Este mês mais 11 mil metros quadrados foram ofertados para uso imediato, informa Christianetti.

Para 2024, mais 15 mil metros quadrados serão acrescidos e em 2025 até o primeiro semestre de 2026, o Eco Parque chegará a uma área logística total de 120 mil metros quadrados. O valor de mercado do complexo deve chegar a R$ 400 milhões. Os aportes até agora ultrapassam R$ 200 milhões.

O parque é da Lourenço & Souza, com desenvolvimento e gestão da Chico Imoveis, Grepol e Construsinos.