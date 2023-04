Tintas Killing terá CD em parque logístico em Sapucaia do Sul

Um dos players do mercado de tintas gaúcho vai ampliar a estrutura logística. A Killing Tintas, com indústria em Novo Hamburgo, terá nova operação, mas desta vez no Condomínio Eco Parque Empresarial Lourenço & Souza em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana (RMPA).



A coluna Minuto Varejo havia citado que a negociação estava em andamento, mas os donos do Eco Parque ainda não podiam informar qual seria a empresa. A negociação também reforça a cidade como polo de serviço para múltiplos players que demandam este tipo de estrutura.

"Temos uma excelente notícia para o Estado e para a região: a instalação do CD da Killing", avisou o gestor do complexo, Filipe Christianetti, na manhã desta quarta-feira (19).



"É um investimento bem arrojado e um movimento significativo de expansão e para melhorar a logística da Killing", completa Christianetti.



O CD terá 5 mil metros quadrados, dobrando a capacidade atual que fica em Novo Hamburgo. O aporte é de R$ 3 milhões. A licença de operação foi emitida nessa terça-feira (18), diz o gestor.



A empresa informou que o novo CD deve operar no segundo semestre.



O parque chegará a 52 pavilhões com a nova área a ser entregue em maio, explica o gestor. O investimento em todo o empreendimento logístico até agora ultrapassa R$ 200 milhões.