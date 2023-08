Rede paulista Oscar confirma compra das lojas Paquetá

Oscar confirmou, na manhã desta sexta-feira (18), que finalizou a compra das lojas Paquetá. Em maio, a A rede paulista de varejo de calçados. Em maio, a coluna Minuto Varejo tinha noticiado que a Oscar havia assumido a gestão das lojas do grupo Paquetá, em processo de recuperação judicial (RJ). A gestão havia sido o primeiro passo para depois concretizar a aquisição.

O braço varejista do grupo calçadista gaúcho foi separado do principal justamente para criar condição de venda no mercado.

"O processo do leilão da Paquetá foi finalizado, e o grupo Oscar confirma a compra", diz a rede de São Paulo. Desde maio, a Oscar estava na administração da rede, após acordo com repasse de financiamento para colocar em dia salários e também a reposição de estoques. As lojas tinham falta de produto desde o fim de 2022.

Com este acordo, a rede paulista largou com vantagem no leilão da unidade produtiva isolada, como foi constituída a operação de varejo, que foi feito na Justiça no Rio de Janeiro. É o que se chama de stalking horse, um mecanismo que dá preferência a um dos interessados.

Hoje a Paquetá soma 62 unidades no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Do total, 52 estão no Estado. A Paquetá tem as bandeiras de lojas Paquetá Calçados, Esportes e Gaston.

marca no shopping Iguatemi, em Porto Alegre, foi fechada. Desde 2022, houve fechamento de algumas filiais devido a dificuldades financeiras. No começo deste ano, chegou a ocorrer atrasos de salários , além da reposição de estoque ser afetada, causando falta de produtos nas unidades. A maior filial da

setor de varejo de calçados experimenta movimentação de novas marcas. Além da paulista que vai assumir oficialmente o controle, a catarinense Pittol, maior rede do segmento no estado vizinho, vai abrir a primeira loja em Porto Alegre . Será na rua Doutro Flores, no Centro Histórico. . Além da paulista que vai assumir oficialmente o controle, a. Será na rua Doutro Flores, no Centro Histórico.

Como a Oscar comprou a Paquetá

A Gaya Empreendimentos e Participações, holding controladora do grupo Oscar, fez o empréstimo à Paquetá Calçados para a operação de varejo.



"O financiamento está previsto em contrato homologado pelo juiz do processo de recuperação judicial da Paquetá Calçados e é conhecido como Financiamento DIP, ferramenta de alavancagem de recursos financeiros para empresas em recuperação judicial, prevista na Lei nº 11.101, de Recuperação de Empresas e, também, no plano de recuperação judicial da Paquetá Calçados", explicou o grupo paulista, em nota.

Os recursos foram usados na negociação de dívidas com locadores, fornecedores e trabalhadores das operações varejistas (lojas) a serem transferidas para a UPI Varejo Sul, completa a Oscar.