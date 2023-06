Maior rede de calçados de SC terá loja em Porto Alegre

Saiu a gaúcha Colombo e vai entrar uma marca que promete acirrar a concorrência no varejo de calçados em Porto Alegre. O ponto que foi da rede de eletromóveis, fechado em meados de maio na rua Dr Flores, Centro Histórico da Capital, logo abaixo da megaloja da Renner, vai receber o estilo e a fama da maior de calçados de Santa Catarina, a Pittol. A calçadista pretende abrir a primeira unidade porto-alegrense em setembro, revela uma das proprietárias, Decca Pittol, à coluna Minuto Varejo. A marca pretende reforçar mais a presença em território gaúcho. Hoje cinco das 27 unidades da rede estão no Estado - em Bento Gonçalves, Erechim, Marau e Passo Fundo (dois pontos). Outras 22 estão dentro de casa. "Abrimos em Bento Gonçalves (a última) e queríamos o fluxo de Porto Alegre. Surgiu a sala, fechamos e estamos montando", conta Decca. A unidade terá 750 metros quadrados e dois andares. Canoas é outra cidade na mira da catarinense. "O Centro (da Capital) está desprovido de lojas boas. Tem muito campo", aposta a proprietária da empresa, fundada em 1958 em Concórdia, na divisa com o Estado.

O desembarque em Porto Alegre segue a expansão da Pittol. Depois de cinco anos ampliando a operação em Santa Catarina - foram abertas 10 filiais, maior número em pouco tempo da história da empresa familiar -, a rede vai se focar no Rio Grande do Sul. Além do Centro Histórico, a marca negocia ponto em um dos shopping centers nas proximidades da orla do Guaíba, adianta ela. A rede está em plena expansão, em um caminho inverso ao de muitas varejistas que fecham pontos, reduzem tamanho, muito em função de impactos da pandemia. Decca comenta ainda que a rede já recuperou a receita no pós-pandemia e que a crise sanitária "não foi tão ruim" para a marca. Ela lembra que Santa Catarina não teve tantos fechamentos como no Rio Grande do Sul. A rede atende faixas de renda de B a C. A proprietária conta que estão sendo buscadas mais localidades. "Estamos vendo mais cidades para aumentar nossa presença no Rio Grande do Sul. Buscamos localidades com mais 80 mil habitantes", avisa ela.

A rede fez uma mega mudança no formato há seis anos, inspirada nos modelos de varejo norte-americano e opera autoatendimento integral dos consumidores. "Tem bastante variedade, com lojas modernas e tudo em exposição, com caixas dos tamanhos e modelos que o cliente pode pegar e experimentar", descreve a proprietária ."É mais prática. Depois que mudamos, ficou bem melhor. O cliente tem acesso e não precisa ficar esperando pelo vendedor", explica ela. O layout do comércio é diferenciado, com mix de calçados e também roupas em parte das unidades. A da Capital será exclusivamente sapatos, adianta o gerente de marketing, Fernando Parizotto. "As novas lojas daqui para frente serão focadas em calçados pelo recall da rede com estes produtos", explica Parizotto. "A filial do Centro da Capital será mais popular, pelo perfil da região, seguindo últimos modelos", descreve o gerente. Hoje 60% da venda da rede é para o segmento feminino.