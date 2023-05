Herval anuncia que vai fechar 17 lojas TaQi no Rio Grande do Sul

coluna Minuto Varejo já havia noticiado o já havia noticiado o fechamento de uma unidade da rede de lojas Taqi na Zona Sul de Porto Alegre. A notícia agora é que a filial não é a única. O grupo Herval, dono da bandeira e da Iplace, varejo licenciado da Apple no Brasil, comunicou que vai fechar mais 17 lojas até o fim de maio.

Com o corte, a rede ficará com 73 unidadse, segundo ota oficial da Herval. No comunicado, o grupo diz ainda que fará o "possível para realocação" dos funcionários das filiais a serem desativadas em outros pontos.

"Essa difícil decisão foi tomada, após criteriosa análise de resultados, rentabilidade e potencialidade dessas unidades, além do cenário macroeconômico desafiador que 2023 vem apresentando", justifica o grupo, com sede em Dois Irmãos, onde fica ainda seu parque industrial de móveis.

LEIA MAIS: Rede gaúcha abre mais duas lojas e chega a 90 pontos no RS

Na nota emitida, a empresa lembra que chegou a abrir 10 novas operações e revitalizar outras 12 já existentes em 12 meses, o que foi noticiadas pelo Minuto Varejo.

Nas razões listadas para enxugar a rede, a Herval enumera desde pessimismo

Veja a íntegra do comunicado emitido pelo grupo Herval:

"As Lojas taQi comunicam que até o fim do mês de maio serão encerradas as atividades de 17 lojas no Rio Grande do Sul. Essa difícil decisão foi tomada após criteriosa análise de resultados, rentabilidade e potencialidade dessas unidades, além do cenário macroeconômico desafiador que 2023 vem apresentando.



Assim como em todo o varejo, as vendas pós-pandemia e, especialmente nos últimos meses, vêm sendo impactadas pelo aumento do pessimismo das famílias, relacionado a um contexto de alto endividamento, alta inadimplência e taxas de juros que dificultam e encarecem o acesso ao crédito para consumidores e empresas.



Reiteramos nossa profunda gratidão pela dedicação e esforço das pessoas que fazem parte dos times das unidades que encerrarão as atividades, ao tempo que será feito o possível para realocação nas outras 73 lojas da rede.



Nos últimos 12 meses as Lojas taQi fizeram um consistente investimento em expansão e revitalização de unidades, inaugurando 10 lojas e revitalizando outras 12 lojas. Nosso compromisso com empreendedorismo, investimento contínuo e crescimento permanece sendo uma importante diretriz da empresa, sempre associado à governança através da sustentabilidade.

Dois Irmãos, 15 de maio de 2023.

Representante: Carlito Kirschner – Vice-presidente Lojas Taqi"