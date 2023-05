Herval abrirá outlet em ponto onde fechou loja TaQi em Porto Alegre

Depois de fechar uma das filiais da sua bandeira de varejo TaQi na zona Sul de Porto Alegre, o grupo Herval já tem novo destino para o ponto. A coluna Minuto Varejo já havia indicado, quando noticiou o fechamento do ponto que teria outro tipo de comércio do grupo no mesmo endereço.

LEIA MAIS: Grupo Herval vai fechar uma das lojas na Zona Sul de Porto Alegre

Na semana passada, o Herval anunciou que encerrará a operação de 17 unidades da TaQi até o fim deste mês. Com isso, a rede ficará com 73 pontos físicos no Rio Grande do Sul. Eram 90.

O grupo alegou impactos da alta de juros, queda de renda e endividamento e "pessimismo" das famílias, além da inadimplência, para tomar a medida, que busca preservar o restante da operação, disse, no comunicado. Demissões devem ocorrer, disse a empresa com braço industrial e de comércio, entre eles a Iplace, com produtos Apple.

O ponto na avenida Wenceslau Escobar, no bairro Tristeza, foi o primeiro da lista a fechar as portas, em abril. No lugar da bandeira de eletromóveis e materiais de construção que operava na Tristeza, vai funcionar um outlet, que já é estampado no painel vermelho na fachada do imóvel. Segundo o Herval, a loja deve abrir em 2 de junho.

"Se trata de um outlet de produtos da Herval Móveis e Colchões e ÉDEZ, com estofados, móveis de madeira, colchões, cama box, roupeiros, cômodas e mesas de cabeceiras", explicou o grupo, em nota à coluna.

Cinco pessoas vão atuar no ponto, em vez dos quase 15 da operação anterior. O grupo diz que as vagas estão sendo preenchidas com funcionários de filiais que fecharam. O Herval descartou a abertura de mais outlets como esse.

A redução no tamanho da rede amplia o rol de varejistas que vêm apresentando problemas financeiros, associados principalmente à conjunjura pós-pandemia. No Estado, CR Diementz, de eletromóveis, e Rabusch e Lojas Aldo, em vestuário, estão em recuperação judicial em 2023.

A Multisom, comprada pela rede Schumann, de Santa Catarina, teve quatro pontos fechados, num processo de revisão do modelo . A Paquetá, de calçados, também fecha pontos, em meio a uma profunda crise do grupo gaúcho.

Quando a filial da TaQi foi fechada, a rede alegou que seria para otimizar a presença na região e manter a sustentabilidade financeira. A expectativa era que o fluxo de clientes fosse direcionado para outras filiais, como no bairro Hípica, aberta em 2022 na avenida Edgar Pires de Castro.