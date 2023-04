Saraiva fecha duas últimas livrarias em Porto Alegre

É até estranho para os frequentadores de um dos shopping centers mais antigos de Porto Alegre chegar no segundo piso e dar de cara com a cortina da megaloja baixada em pleno horário comercial. Mas é isso mesmo: a Saraiva Megastore, uma das âncoras do Praia de Belas Shopping, fechou. Além dessa, outra unidade da livraria também não funciona mais, a do Iguatemi Porto Alegre.

A Saraiva encerrou na segunda-feira (3) a operação das últimas duas lojas da marca que restavam na Capital. As operações funcionaram até domingo (2) nos dois empreendimentos. A medida faz parte do processo de Recuperação Judicial (RJ) em andamento.

No Praia, onde a livraria abriu em 1998 e era um verdadeiro imã de atração de clientes, com café e sofás para sentar e folhear e ler livros, tem um aviso fixado na frente da porta dizendo: "Prezados clientes, loja em manutenção".

Só que não, garante um funcionário da rede foi foi conferir como estava tudo dentro da antiga loja.

No Rio Grande do Sul, o cenário não é muito alentador. Agora resta apenas a filial de Caxias do Sul, situada no Villagio Caxias. Mesmo na cidade da Serra, o ponto se manteve, mas bem menor, passando de 700 metros quadrados de área de venda para 200 metros.

"Esta é a tendência. Até pode ter loja, mas bem menor", comenta um dos funcionários da operação do Praia de Belas.

Além das duas unidades porto-alegrenses, a livraria, que está em Recuperação Judicial (RJ), fechou mais quatro: no Aracajú Parque Shopping, Manaíra Shopping, Shopping Patteo Olinda e Iguatemi Esplanada.

A decisão sobre a desativação das filiais foi comunicada em fato relevante, por ser listada na bolsa de valores, a B3, na segunda-feira.

"A Saraiva Livreiros informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em linha com o seu plano de reestruturação da rede de lojas, focado na priorização das unidades com maior rentabilidade, encerrou seis de suas lojas, o que significa uma redução de cerca de 18% do total de lojas da companhia, e implica aumento de sua produtividade global", informa a rede.