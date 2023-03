Grupo de SC fecha segunda Multisom em menos de 30 dias

Multisom fechou as portas em Porto Alegre. A unidade inaugurada depois de 2020 no primeiro piso do shopping Iguatemi fechou na segunda-feira (20). É a segunda desativação de unidade da marca em menos de 30 dias na Capital Schumann. Mais uma loja dafechou as portas em Porto Alegre. A unidade inaugurada depois de 2020 no primeiro piso do shopping Iguatemi fechou na segunda-feira (20). É apromovida pelos atuais donos, o grupo catarinense

Outra filial fechada em março ficava na esquina das ruas Uruguai com Andradas, no coração do Centro Histórico da Capital. Até agora, foram fechadas quatro filiais em menos de dois anos.

grupo dono da rede gaúcha desde 2019 Além dessas duas, ojá havia fechado, em julho de 2022, a operação que existia na avenida Otávio Rocha desde os anos de 2000.

Um ano antes, em 2021, a loja na rua Doutor Flores, também no Centro Histórico, teve suas atividades encerradas. Na época, a rede também deu como justificativa o foco na operação da Alberto Bins.

Em nota à coluna Minuto Varejo, a Schumann justifica que os fechamentos recentes têm relação com o objetivo da marca de fazer uma mudança em seu planejamento estratégico.

"A Multisom, loja especializada em instrumentos musicais, entra em um novo momento, com planejamento estratégico focado no mercado online e com lojas especializadas neste segmento, a exemplo da Multisom Music em Porto Alegre", afirma o grupo.

A coluna enviou e-mail à área de marketing do grupo buscando mais esclarecimentos, como a situação dos funcionários e demissões e se novas unidades serão fechadas.