Grupo fecha terceira Multisom para focar digital e experiência musical

O grupo de Santa Catarina que comprou a Multisom do ex-presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) Francisco Novelletto Neto fechou mais uma loja da marca. Desta vez, foi a filial que funcionava na esquina das ruas Uruguai com Andradas, no coração do Centro Histórico de Porto Alegre. Já é a terceira unidade que sai de cena desde 2021 na Capital e sob o comando do grupo Schumann.

inaugurada em abril de 2021 compra da rede pela Schumann em 2019 O empreendimento funcionou por menos de dois anos no endereço. A unidade havia sidoe foi um dos exemplos nas mudanças de logomarca e layout da rede, após a

Em nota à coluna Minuto Varejo, a rede catarinense informou que o fechamento faz parte de uma mudança no planejamento estratégico da empresa.

"A Multisom, loja especializada em instrumentos musicais, entra em um novo momento, com planejamento estratégico focado no mercado online e com lojas especializadas neste segmento, a exemplo da Multisom Music em Porto Alegre", justificou o grupo.

A loja tinha áreas focadas na experiência do consumidor, com teste de produtos antes da compra, gamer para jogos e acessórios e cabine de som para testar produtos sonoros e ouvir músicas.

Esse é o segundo fechamento de loja da rede no Centro Histórico. A unidade que existia na avenida Otávio Rocha desde o início dos anos 2000 teve suas atividades encerradas em julho de 2022.

Conforme a empresa, a filial foi fechada devido à inauguração da maior unidade da Multisom na Capital, com mais de 500 metros quadrados, na avenida Alberto Bins, em março do ano passado.

Um ano antes, havia sido fechada uma loja na rua Doutor Flores, também no Centro Histórico. Na época, a rede também deu como justificativa o foco na operação da Alberto Bins.

Em janeiro de 2022, a empresa desativou o centro de distribuição que ficava no Condomínio Logístico Modular 118, em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). Espaço de 10 mil metros quadrados atendia tanto as lojas físicas quanto o e-commerce da Multisom e Schumann.

No mesmo parque logístico, a Americanas tem seu CD e reduziu a área ocupada pela metade em 2022, em meio a ajustes da operação, que protagonizaria, em janeiro passado, uma das maiores crises recentes do varejo brasileiro, ao expor dívida bilionária e entrar em recuperação judicial (RJ).

Relembre a venda da Multisom

Fundada em 1988 em Porto Alegre, a Multisom se tornou um símbolo do varejo gaúcho com a venda de CDs. Com o passar das décadas, também investiu em instrumentos, telefonia, informática e eletrônicos, para se adequar aos avanços digitais.

A venda da emblemática marca para o grupo Schumann, fundado em 1997, na cidade de Seara, no oeste catarinense, aconteceu em maio de 2019. Na época, fontes ligadas ao negócio afirmavam que a ideia da rede era manter as lojas e os funcionários da Multisom e, com o tempo, começar o processo de expansão da rede.

Novo negócio de Novelletto pós-Multisom

investe na franquia Letto . A rede é especializada em pratos congelados à base de frutos do mar e também investe em sorvetes servidos na própria casca da fruta, o Tropicatto. Já o ex-dono da Multisom, mais conhecido pela atuação como dirigente de futebol, Francisco Novelletto Neto, agora. A rede é especializada em pratos congelados à base de frutos do mar e também investe em sorvetes servidos na própria casca da fruta, o Tropicatto.

Atualmente, os produtos da Letto Seafood estão presentes em lojas próprias, franquias e estabelecimentos de alimentação e supermercados no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e São Paulo.