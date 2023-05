Marisa anuncia que vai fechar 91 unidades em processo de reestruturação financeira

Marisa anunciou que vai fechar 91 unidades, em processo que deve custar R$ 62 milhões. A varejista de moda se junta a outras marcas nacionais que sofrem com a conjuntura econômica e enxugam unidades físicas, como as lojas Saraiva Tok&Stok Rio Grande do Sul, as Lojas TaQi Rabusch , Lojas Aldo CR Diementz anunciou que, em processo que deve custar R$ 62 milhões. A varejista de moda se junta a outrase enxugam unidades físicas, como as lojas. Somente no, asanunciaram fechamentos eentraram com processo de recuperação judicial.

Em mensagem enviada aos acionistas, a empresa informa que 25 lojas foram fechadas entre março e abril. Em maio, serão mais 33 unidades tiveram suas atividades encerradas e, em junho, outros 33 estabelecimentos fecharão as portas, conforme informações da agência Folhapress.

O fechamento das lojas da Marisa foi anunciado por meio do CEO da empresa, João Pinheiro Nogueira Batista. Segundo a administração, as unidades são consideradas "deficitárias por definição".

A companhia iniciou processo de reestruturação no início do ano, quando tinha dívidas na casa dos R$ 600 milhões. A varejista comunicou que renegociou dívidas com 90% dos fornecedores e 65% dos proprietários de imóveis. A dívida atual está em R$ 461 milhões, segundo balanço do 1º trimestre.

A empresa emitiu um comunicado ao mercado após solicitação de esclarecimentos sobre requerimento de falência. A Marisa disse que apenas tomou conhecimento do caso ao receber o ofício. "Adicionalmente, a Companhia esclarece que, de acordo com suas pesquisas públicas, referido processo de falência tem um valor de R$ 345.733,98 e que a Companhia apresentará sua defesa tão logo tenha sido citada", afirma a varejista.

Varejo sente efeitos da conjuntura econômica

Outras bandeiras sofrem com efeitos da conjuntura econômica em nível nacional e estadual. A nacionalmente conhecida Livraria Saraiva encerrou a operação de seis lojas em 2023, incluindo as duas unidades de Porto Alegre; quem seguiu o mesmo caminho foi a Tok&Stok, com 20 lojas fechadas.