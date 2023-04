Loja da Tok&Stok é fechada em shopping de Porto Alegre

Tok&Stok no Praia de Belas Shopping já não abriu as portas nesta segunda-feira (24). A coluna Minuto Varejo havia noticiado que a loja seria fechada ; posteriormente, a data de fim da operação foi antecipada A loja danojá não abriu as portas nesta segunda-feira (24). A coluna; posteriormente, a, e o último dia de funcionamento foi no domingo (23).

Agora, as únicas duas lojas da rede moveleira em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul são na Rua 24 de Outubro, número 1538, no Centro Histórico da Capital, e a unidade do Shopping Iguatemi (Avenida João Wallig, 1800).

O encerramento da unidade no Praia faz parte de uma leva de fechamentos da Tok&Stok. Com dívida estimada em R$ 600 milhões, a rede passa por um processo de reestruturação financeira e deu início ao fechamento de parte das 65 unidades físicas espalhadas pelo Brasil.

Devem ser fechadas 17 unidades físicas da rede, sendo que em estados como Minhas Gerais, de quatro unidades, restará apenas uma loja, na capital Belo Horizonte.

A coluna tem tentado contato com a Tok&Stok, mas a rede se limitou a informar, por e-mail, que não irá se manifestar. Nos comunicados de fechamento das lojas, a rede direciona os clientes para comprar pelos canais digitais.

"Olá. Informamos que em breve encerraremos nossas atividades nesta loja. Mas não se preocupe, você ainda poderá se inspirar e continuar comprando com a gente pelo site, app ou em outras unidades", diz a Tok&Stok.

Nos últimos dias de operação, a loja registrava grande movimento de pessoas que aproveitavam o saldão pré-fechamento. A unidade do Praia tinha descontos que chegavam a 50% de desconto em alguns itens de decoração e mobiliário para casa.

As prateleiras e vitrines que mostravam os produtos do chão ao teto da loja já estavam vazias, e restavam poucos itens como luminárias, mesas e vasos.

Tok&Stok se junta à Saraiva, que também fechou unidade no Praia

Saraiva Megastore Os tapumes brancos que cobrem a loja da Tok&Stok recém fechada se juntam aos que cobrem a, que também encerrou as atividades no Praia de Belas no início deste mês.

Com o fechamento dessas duas emblemáticas lojas, a parte Sul do segundo andar de um dos shopping centers mais antigos de Porto Alegre aguarda a abertura de novas operações.