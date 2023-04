Tok&Stok antecipa fechamento em shopping de Porto Alegre

A filial da rede de varejo de mobiliário Tok&Stok no Praia de Belas Shopping vai fechar antes da data que chegou a ser informada e que a coluna Minuto Varejo noticiou. Em vez de 30 de abril, a loja, uma das três que existem em Porto Alegre e no RS, funciona pelo último dia neste domingo (23).

A partir desta segunda-feira (24), a marca não fará mais parte do mix do shopping. No País, a rede está fechando 17 operações. Em alguns estados como Minhas Gerais, de quatro restarão apenas uma loja, na capital Belo Horizonte. Unidades também saem de cena Fortaleza (CE), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Piracicaba (SP) e Campinas (SP).

Em Porto Alegre, o movimento na unidade foi intenso no sábado (22). Mesmo com quase mais nada para comprar, com vitrines praticamente sem nada - uma cena chocante considerando o prestígio e popularidade da Tok&Stok -, as pessoas entravam para conferir o que ainda tinha à venda.

A coluna tem tentado obter informações com a Tok, mas até agora a empresa apenas informou, por e-mail, que não vai se manifestar. A rede também vem direcionando a demanda onde não tiver mais loja para compras online.

A loja faz uma queima de estoque dos produtos que restam, com descontos de 50% nas mercadorias. Atualmente, restam alguns itens de decoração, como vasos e luminárias, e poucos itens de mobiliário, como mesas de centro e cadeiras.

As prateleiras que expunham os itens nas vitrines e nas paredes da loja já estão vazias, assim como o mezanino, e os produtos que ainda estão à venda se concentram na parte de baixo da loja.

O encerramento da unidade na Capital gaúcha faz parte de uma leva de fechamentos da Tok&Stok. Com dívida estimada em R$ 600 milhões, a rede passa por um processo de reestruturação financeira e deu início ao fechamento de parte das 65 unidades físicas espalhadas pelo país.

As lojas que realizam a promoção possuem o mesmo comunicado fixado na porta: "Olá. Informamos que em breve encerraremos nossas atividades nesta loja. Mas não se preocupe, você ainda poderá se inspirar e continuar comprando com a gente pelo site, app ou em outras unidades."

A crise financeira da Tok&Stok atraiu a atenção em fevereiro deste ano, quando o dono de um galpão logístico que a empresa loca na cidade de Extrema (MG) entrou na justiça com uma ação de despejo por falta de pagamento. No fim de março, a Vinci Logística Fundo Imobiliário, proprietária do local, informou que a varejista pagou R$ 2,092 milhões em juízo para quitar o débito e, dias depois, a ação foi encerrada.