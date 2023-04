Tok&Stok do Praia de Belas vende últimos itens antes de fechar unidade

Ao subir pela escada rolante para o segundo andar do Praia de Belas Shopping, os clientes voltam sua atenção para uma loja iluminada, mas quase vazia. A cena incomum chama atenção e atrai pessoas que entram na loja para comprar os últimos itens antes da Tok&Stok fechar as portas da unidade. Pelo menos outras seis lojas da rede estão sendo fechadas no Brasil, conforme o Valor Econômico.

Minuto Varejo já havia noticiado que a unidade seria fechada Na semana passada, a colunajá. A loja faz uma queima de estoque dos produtos que restam, com descontos de 50% nas mercadorias. Atualmente, restam alguns itens de decoração, como vasos e luminárias, e poucos itens de mobiliário, como mesas de centro e cadeiras.

As prateleiras que expunham os itens nas vitrines e nas paredes da loja já estão vazias, assim como o mezanino, e os produtos que ainda estão à venda se concentram na parte de baixo da loja.

O encerramento da unidade na Capital gaúcha faz parte de uma leva de fechamentos da Tok&Stok. Com dívida estimada em R$ 600 milhões, a rede passa por um processo de reestruturação financeira e deu início ao fechamento de parte das 65 unidades físicas espalhadas pelo país.

Segundo informações do Valor Econômico, o saldão com 50% de desconto para fechamento das unidades também acontece em Fortaleza (CE), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Piracicaba (SP) e Campinas (SP).

As lojas que realizam a promoção possuem o mesmo comunicado fixado na porta: "Olá. Informamos que em breve encerraremos nossas atividades nesta loja. Mas não se preocupe, você ainda poderá se inspirar e continuar comprando com a gente pelo site, app ou em outras unidades."

A crise financeira da Tok&Stok atraiu a atenção em fevereiro deste ano, quando o dono de um galpão logístico que a empresa loca na cidade de Extrema (MG) entrou na justiça com uma ação de despejo por falta de pagamento. No fim de março, a Vinci Logística Fundo Imobiliário, proprietária do local, informou que a varejista pagou R$ 2,092 milhões em juízo para quitar o débito e, dias depois, a ação foi encerrada.