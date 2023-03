Grupo Herval fecha uma das lojas na Zona Sul de Porto Alegre

Colaborou Mauro Schneider

Tem varejo em ponto de rua fechando as portas em Porto Alegre. A rede TaQi, do grupo moveleiro gaúcho Herval, de Dois Irmãos, a 60 quilômetros da Capital, vai encerrar a operação de uma das filiais, que vende de mobiliário, bazar, eletrodomésticos, materiais de construção a camping a bicicletas. Mesmo com a medida, a marca segue expansão em outras cidades e soma 88 unidades no Estado

A filial que sai de cena fica na avenida Wenceslau Escobar, no bairro Tristeza, em frente à papelaria Casa do Papel, que abriu no fim de 2022.

A unidade deve ficar aberta até dia 14 de abril. Enquanto isso, a loja está liquidando mercadorias do mostruário, com descontos de 70%. O espaço da loja está praticamente vazio. A informação dos funcionários é que o ponto fecha dia 15 de abril.

Espaço interno da loja está praticamente vazio devido à liquidação do mostruário. Foto: Mauro Belo Schneider/JC

Na Zona Sul, mas na região da Hípica, a TaQi abriu loja em agosto de 2022, localizada na avenida Edgar Pires de Castro.

Também foram abertos pontos físicos em Nova Santa Rita, em fevereiro, Espumoso, em abril, São Lourenço do Sul, em junho, Ibirubá, em julho, e Rio Pardo, também em agosto. O ano teve ainda uma filial inaugurada em Espumoso e a segunda em Santa Cruz do Sul. No começo deste ano, foram inaugurados pontos em Encantado e São Francisco de Paula. Houve revisão de algumas operações, com fusão de pontos.

Em nota, o grupo disse que o fechamento foi "decisão difícil", após "análise de viabilidade financeira da unidade e adequação aos desafios de mercado". "Em breve lançaremos um novo negócio do Grupo Herval no local, pois continuamos apostando no potencial de mercado da Grande Porto Alegre", completa a empresa, informando ainda que funcionários do ponto vão atuar na nova unidade ou em lojas da Região Metropolitana. Hoje a TaQi tem seis filiais na RMPA.

O head de marketing e varejo do grupo, Rodrigo Fryga, citou que a rede reforçou a atuação na região com reforma da filial na avenida Juca Batista, além de abrir na Hípica. Fryga garantiu que a bandeira vai seguir abrindo lojas em outras cidades e manterá tamanho na Capital.

O Herval também é dono de outros segmentos de varejo, como as lojas da marca Iplace, com revenda de produtos da Apple e acessórios para o segmento.