Renner vai fechar loja em prédio histórico no Centro de Porto Alegre

Informação que já circulava entre clientes e lojistas do Centro Histórico de Porto Alegre foi confirmada. A filial da Renner no histórico prédio que foi da Livraria do Globo, na rua dos Andradas (Rua da Praia), vai fechar. A Lojas Renner, maior varejista de moda brasileira e dona também das bandeiras Youcom, Camicado e Ashua, informou à coluna Minuto Varejo que a unidade fica aberta até 13 de julho, depois sai de cena.

Com a confirmação, a companha chegará a três pontos encerrados no Estado este ano. No País, foram 20 de janeiro a março, dois deles no Estado (uma Youcom, em Porto Alegre, e uma Camicado, em Novo Hamburgo). A informação sobre o bloco de desativações veio a público na divulgação do balanço do trimestre, que registrou queda de 75,6% no lucro líquido do grupo

Na nota enviada à coluna, a companhia alegou que "as aberturas e os fechamentos são movimentos naturais do varejo". Segundo a rede, os funcionários da loja da Andradas serão alocados em outras operações. Os consumidores poderão comprar nas 12 lojas da rede na Capital e nos canais digitais, sugeriu a varejista.

No Centro, a bandeira tem uma megaloja na esquina da avenida Otávio Rocha com rua Doutor Flores, que deve concentrar o fluxo de clientes.

Um sintoma que reforçou que o destino da unidade estava traçado foi a vitrine vazia e apenas com a faixa "SALDOS", chamando a atenção para grandes descontos em coleções. Em diversos níveis da operação, estão araras com mercadorias em promoção. Antes, os saldos ficavam no terceiro piso apenas.

Ao comentar a desativação, a Renner citou ainda que vai concluir a transformação da filial do Shopping Iguatemi em modelo circular, seguindo conceito sustentável,q que envolve aporte de R$ 26 milhões. "A unidade incorpora as melhores práticas de sustentabilidade e circularidade, combinadas com novas soluções de omnicanalidade".

Enquanto reduz de tamanho na Capital, a companhia cita que abrirá três novas lojas da principal e mais antiga bandeira em localidades do interior. A coluna já tinha noticiado que serão pontos em Montenegro, em Taquara e em Canela. Em Porto Alegre, deve ser instalada uma unidade da Youcom, frente de moda jovem do grupo.

O CEO da marca, Fabio Faccio, havia dito à coluna em maio, durante a 10ª Feira Brasileiro do Varejo (FBV), que este ano serão abertas 35 a 40 novas operações, seguindo número de 2022, e com maior foco em cidades onde a varejsta ainda não está.

Unidade da Chocólatras vai fechar

Memorial da Livraria do Globo, no terceiro andar, onde tem também a operação da cafeteria do Chocólatras. filial no prédio que foi da icônica livraria foi aberta em março de 2012 , em evento que movimentou a região da Capital e que teve o lançamento do

A coluna falou com o franqueado e a cafeteria vai ter de fechar. "Também seremos obrigados a fechar. Muito triste", desabafou o franqueado Daniel Pillar.

Mais redes fecham lojas no Centro de Porto Alegre

A notícia da Renner reforça o movimento de redes, gaúchas e nacionais, de recuo na presença no Centro e também de ajuste em operações, muitas deficitárias, em meio à conjunura de maior custo devido aos juros altos, ao volume de vendas de vestuário e eletromóveis que combina queda e recuperação instável e ainda inadimplência das famílias.

Marisa vai fechar duas das quatro filiais situadas no Centro . Outras três já foram encerradas no Estado, dentro de pacote de 91 desativações pelo País dentro do seu plano de reestruturação devido a dívidas.

No caminho inverso, tem marca que vai se instalar na região. Maior varejista de calçados de Santa Catarina, a Pittol vai montar sua primeira operação na Capital e justamente no Centro, na rua Doutor Flores, onde era uma Colombo.

Íntegra da nota da Renner sobre a loja do prédio da antiga Livraria do Globo:

"A Renner encerrará a sua operação na Rua dos Andradas, no Centro de Porto Alegre, no dia 13 de julho. Os clientes continuarão sendo atendidos nas outras 12 lojas da marca na cidade, bem como nos seus canais digitais. Os colaboradores que trabalham no local serão realocados nas demais unidades da região.



A empresa ressalta que as aberturas e os fechamentos são movimentos naturais do varejo e informa que se prepara para inaugurar sua primeira loja circular no Estado. Com investimento de cerca de R$ 26 milhões, está reformando e transformando a unidade do shopping Iguatemi, na capital, em uma operação que incorpora as melhores práticas de sustentabilidade e circularidade, combinadas com novas soluções de omnicanalidade que ofereçam experiências de compra cada vez mais encantadoras aos clientes.

Além disso, irá abrir três novas unidades no Rio Grande do Sul em 2023: em Montenegro, em Taquara e em Canela.”