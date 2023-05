Rede de São Paulo compra lojas Paquetá no Rio Grande do Sul

O anúncio ainda não é oficial, mas funcionários das lojas do grupo gaúcho Paquetá já vivem outro momento e sob novo comando, com novos donos. A rede, uma das mais tradicionais do varejo do Rio Grande do Sul, agora é da Oscar Calçados, de São Paulo.

Segundo apuração da coluna Minuto Varejo, a Oscar assumiu em 1 de maio. O Minuto Varejo busca detalhes da operação com a rede paulista.

Entre as medidas já em andamento, estão pagamento em dia os funcionários, além de reposição de estoques.

"Graças a deus está tudo ótimo", resume um funcionário de uma das filiais da Paquetá Esportes que falou com a coluna nesta terça-feira (23).

"Começamos a receber produtos., pois desde dezembro não recebíamos reposição", conta o funcionário. "Agora tá voltando tudo nos trilhos. Para o varejo, está 100%." Para as equipes, há expectativa de resgatar a credibilidade da marca varejista.

O cartão próprio Gaston não estaria mais sendo usado. O sistema está sendo migrando para o cartão da Oscar, segundo apurou a coluna.

Desde 2022, unidades da Paquetá vêm sendo fechadas em pontos de rua e de shopping center.

A mais recente a fechar é uma das unidades no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre. A Paquetá, que ficava em uma esquina no primeiro piso do empreendimento fechou no dia 16 de maio. A medida não teria relação com a crise do grupo, mas com interesse do Iguatemi em renovar o ocupante do espaço. A marca tem ainda filiais das bandeiras Paquetá Esportes e Gaston no local.

A coluna busca informação com o shopping sobre as razões da saída da marca ligada ao varejo de calçados.

A Paquetá tem as bandeiras de lojas Paquetá Calçados, Esportes e Gaston.