Oscar promove volta da Diadora às lojas Paquetá

A marca italiana de tênis Diadora voltou às prateleiras das lojas Paquetá que, no passado, foi a fabricante no Brasil, no seu braço industrial. O retorno não é por acaso. Por trás da Diadora, está a rede calçadista paulista Oscar, que dirige atualmente a Paquetá e só espera o aval da operação que tramita na Justiça, dentro da recuperação judicial da calçadista gaúcha, para assumir de vez o varejo.

A loja Paquetá foi separada da indústria para venda. A Gaya Empreendimentos, holding controladora da Oscar, concedeu financiamento para a varejista, com 63 filiais no RS e em SC, explicou a rede paulista, que terá vantagem na aquisição devido a essa operação.

A coluna falou com Milton de Souza, diretor geral da Diadora, sobre o plano de pulverização da marca no Brasil. No Estado, produtos da italiana já estão em 132 varejos, sendo 52 da Paquetá, com itens importados e produtos feitos no Brasil. "A região Sul é muito importante para o fortalecimento e reputação da Diadora e faz parte da memória afetiva do consumidor sulista", observa Souza. A marca vai estar mais presente na forma de patrocínios em competições esportivas, além do futebol, adianta o diretor.