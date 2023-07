Mercado Livre vai ter centro de distribuição no Rio Grande do Sul

gigante argentina de e-commerce Mercado Livre (ML) está de volta. Desta vez, o destino será outro na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). Em vez de Gravataí, plano abortado em 2020, a companhia vai instalar o CD em um complexo logístico em Sapucaia do Sul, no Eco Parque Lourenço & Souza. Três anos após desistir de ter um centro de distribuição (CD) no Rio Grande do Sul , aestá de volta. Desta vez, o destino será outro na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). Em vez de, a companhia vai instalar o CD em um complexo logístico em Sapucaia do Sul, no Eco Parque Lourenço & Souza.

No mesmo parque, a alemã Gedore terá CD, transferindo de São Leopoldo, como revelou nesta quinta-feira (27) a coluna Minuto Varejo.

"Eles (Mercado Livre) não vão sair do Estado agora", avisou o prefeito de Sapucaia do Sul, Volmir Rodrigues, após confirmar a instalação da companhia argentina, a maior no segmento na America Latina, na cidade. A Mercado Livre vai ocupar área de 7,5 mil metros quadrados do complexo, com pé direito de 12 metros de altura, o que gera forte condição de armazenagem e mobilização de mercadorias.

O investimento não foi revelado pelo município, alegando questão de sigilo pedido pela empresa. Serão abertos 200 empregos diretos na fase inicial da operação. O Eco Parque fica perto daBR-116 e com fácil conexão à RS-118 e às BRs 290 e 386. Um dos objetivos da gigante de entregas de estar posicionada no Estado é encurtar o tempo de chegada de itens a consumidores. A disputa neste mercado já é inferior a um dia.

A coluna buscou informação da empresa de e-commerce sobre o CD, mas a ML não comentou e disse, por nota, que "não comenta rumores de mercado". Com a confirmação da prefeitura, a instalação foi oficializada.



"Foram seis meses negociando. Engenheiros da copanhia vieram de São Paulo para fazer análise dos pavilhões", comentou o prefeito. Segundo Rodrigues, a empresa terá incentivos fiscais envolvendo a fatia de ICMS que é repassada ao município. "Estamos acertando", adianta o gestor municipal. Parte do retorno é baseada em geração de empregos.

"É um dia de festa", resumiu o prefeito, sobre a conquista da operação argentina e ainda da Gedore, entre a mais recentes. "A atração de grandes empresas mostra que realmente estamos competindo em localização estratégica e se tornando um grande polo de logística", valorizou Rodrigues.

Um dos sócios-proprietários do Eco Parque, Vilmar Lourenço, espera que a estrutura esteja pronta para a empresa atender a demanda de entregas no Rio Grande do Sul da Black Friday, que é em novembro, a partir da nova instalação.

"O Mercado Livre é muito detalhista nas contratações. O namoro ocorria há anos, antes mesmo de escolherem Gravataí. Já que não fecharam com a cidade da RMPA, resgatamos para Sapucaia do Sul. Está tudo resolvido", comemorou Lourenço. Para o proprietário, os mais de 3,5 milhões de habitantes em raio de 100 quilômetros é o maior atrativo para operações de e-commerce como esta escolherem a posição geográfica.

O Rio Grande do Sul também tem o CD da Amazon, que fica em Nova Santa Rita e já teve ampliação. Houve algumas reduções de estrutura de outros grupos. A Americanas, em crise, diminuiu pela metada a área em um parque logístico de Gravataí. O Carrefour retirou a operação do ex-BIG de Nova Santa Rita, mas a Lojas Colombo acabou ficando com o espaço mo 3SB Parque Logístico.

Quando desistiu de montar a estrutura no Estado em junho de 2020, a companhia de e-commerce optou, logo depois, por instalar o CD em Santa Catarina. A ML alegou, na época, o trâmite questão fiscal dos produtos no modelo de entreposto de mercadorias, o chamado fulfillment. O centro logístico movimenta o que é vendido por terceiros, a maioria com registro em outros estados, para ser enviado aos compradores.

A Secretaria da Fazenda gaúcha chegou a criar uma condição especial para permitir o tipo de operação, mas a companhia manteve a desistência. A repercussão foi negativa para o governo de Eduardo Leite , à época.

O subsecretário da Receita estadual, Ricardo Neves Pereira, que atuou diretamente no impasse de 2020, comentou que agora não há risco. "Não vejo nenhum problema à frente", comentou Pereira, à coluna. "Começaram (Mercado Livre) a falar com o governador há uns 30 dias, e a operação já tem um modelo operacional para este tipo de atividade logística", garantiu o subsecretário.