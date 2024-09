Amazon já opera 100% do CD no Rio Grande do Sul

Uma gigante global do e-commerce está pela primeira vez com operação completa no Rio Grande do Sul. Depois de quatro meses das cheias históricas, que atingiram e fecharam o centro de distribuição (CD) em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), a Amazon restabeleceu esta semana 100% da capacidade do complexo, segundo informação da companhia, à coluna Minuto Varejo.

A previsão era recompor as condições este mês, segundo noticiou o Minuto Varejo. A ativação de 100% ocorreu nessa segunda-feira (2).

A enchente atingiu a estrutura dentro do 3SB parque Logístico, um dos maiores do Estado, no começo de maio. Em julho, a estrutura foi reaberta. Enquanto estava sem o CD, a companhia norte-americana comunicou que teria dificuldades de entregas para pedidos no Rio Grande do Sul.

A retomada integral das instalações ocorreu antes do cenário projetado, que seria até outubro: "Esperamos até outubro retomar 100% e 'reinaugurar' a unidade", informou o head de Relações Públicas (RP) da companhia no Brasil, Thomas Kampel , em conversa com a coluna em julho. A operação voltou com 400 funcionários, conforme havia previsto a plataforma.

O retorno é decisivo considerando que, dentro de menos de três meses, terá a grande demanda da Black Friday, marcada para novembro. A Black, ao lado do Prime Day, campanha exclusiva da Amazon, são as duas datas de maior movimentação da varejista digital no Brasil.

Em meio à paralisação e retorno ainda parcial do CD gaúcho, a plataforma diz, na nota, que reforçou a estrutura para o Sul do Brasil. A companhia norte-americana informa que abriu "três polos logísticos" na região e mais vagas para parceiros de entrega no Estado.

Foram três novas estações de entrega adicionadas: em Cascavel e Foz do Iguaçu, no Paraná, e Itajaí, em Santa Catarina. No Sul, agora são 10 polos, nove estações de entrega e um CD. Os outros ficam em Curitiba, Londrina e Maringá, no Paraná, Blumenau, Joinville e São José, em território catarinense.

A gigante ressalta que multiplicou exponencialmente a logística desde 2019, quando tinha um CD no País e 1 milhão de produtos disponíveis para compra".

"Cinco anos depois, a companhia anuncia uma nova etapa da sua operação no Brasil, com mais de 100 milhões de produtos em 50 categorias ofertados no site brasileiro, entre varejo e serviços de marketplace", contabiliza, em nota. Além disso, a operação nacional chegou a 100 polos logísticos de Norte a Sul. No Sul, a Amazon informa que investiu mais de R$ 548,3 milhões desde 2021.

O reforço do sistema de entregas no Estado também veio com mais voos da Azul entre Uruguaiana, Pelotas, Santa Maria e Passo Fundo para São Paulo. Porto Alegre, que é um hub importante, retoma o transporte no Aeroporto Salgado Filho, em 21 de outubro. Com isso, podem ser reativados as ligações regionais, da Capital para cidades do interior, usando aeronaves menores. A malha ajudou a ampliar a entrega via aérea.