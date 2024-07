Amazon terá 100% da operação do CD gaúcho até outubro

Enquanto fecha o balanço do Prime Day, que termina neste domingo (21) no Brasil, após seis dias de promoções - são dois dias em outros países -, e bateu recorde global em valor (US$ 14,2 bilhões) e itens (200 milhões), uma das gigantes do e-commerce mundial foca a reabilitação total do mega centro de distribuição (CD) no Rio Grande do Sul.

O complexo da Amazon, no 3SB Parque Logístico, em Nova Santa Rita, foi atingido pelas cheias de maio e foi reaberto no começo de julho. Os 41 mil metros quadrados operam ainda com 50% da capacidade e 250 funcionários - com operação normal, são 400 -, informa o head de Relações Públicas (RP) da companhia no Brasil, Thomas Kampel.

"Esperamos até outubro retomar 100% e 'reinaugurar' a unidade", projeta ele. Devido à emergência climática, a plataforma não está cobrando frete dos clientes com CEP gaúcho. Não há data ainda para a cobrança retornar, avisa Kampel.

"Estamos otimistas que, para a Black Friday, em novembro, nossa operação esteja funcionando normalmente e poderemos trazer novidades para o Estado", adianta o head de RP.

A coluna conversou com Kampel no prédio da gigante do e-commerce em Manhattan, em Nova York. Aliás, a operação fica na antiga sede de uma das mais tradicionais varejistas dos Estados Unidos (fundada em 1824), a Lord & Taylor, que entrou em concordata em 2020, foi vendida e hoje só existe no digital.

O head de RP falou que a gigante tem planos de mais expansão no Brasil. De um CD até 2020, a Amazon chegou a 10 e 64 estações de entrega, modelo que ganhará mais unidades. São 18 mil funcionários entre diretos e indiretos no País. O que ainda não tem previsão no Brasil é de instalar os lockers (armários), mas com serviços de retirada e envio que a companhia tem espalhado pelos EUA.

Para o Rio Grande do Sul, não deve ter, por enquanto, mais estações, pois o foco é recompor o CD, diz Kampel. No Prime Day brasileiro, foram contratados 4 mil trabalhadores temporários para apoiar as equipes e entregar no prazo.