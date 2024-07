Amazon tem recorde em Prime Day e projeta retorno 100% de CD no RS

Embalada pela edição global do Prime Day com venda recorde em 2024, a gigante Amazon espera pelo desfecho do Brasil, cuja campanha termina neste domingo (21), para ver se o desempenho também virá em alta. O volume de produtos em seu Prime Day em outros mercados, principalmente o norte-americano, chegou a 200 milhões de unidades e transação de US$ 14,2 bilhões, ou quase R$ 80 bilhões. A alta foi de 11% em relação à edição de 2023, diz a companhia.

O Prime Day é uma espécie de Black Friday exclusiva da gigante de e-commerce. Os descontos foram nos dias 17 e 18 de julho. O Brasil, onde a companhia experimenta uma escalada no crescimento, o que vem exigindo mais rede física de distribuição. Este ano também foram seis dias de promoções.

Além disso, a Amazon prepara a retomada de 100% do CD no Rio Grande do Sul, situado em Nova Santa Rita e que foi atingido pela inundação de maio. A unidade retornou no começo de julho e opera com 50% da capacidade, segundo o head de Relações Públicas da Amazon Brasil, Thomas Kampel.

Sobre o Prime Day no mercado brasileiro, Kampel lembra que que houve reforço de peso para suportar o volume de entregas. "A gente fez contratação temporária muito grande para dar conta dos produtos que são comprados. Foram mais de 4 mil trabalhadores temporários contratados para não sobrecarregar as equipes", cita o head de RP.

Além da maratona dos seis dias de promoção, Kampel destaca que a companhia vem com forte expansão. Até 2020, era apenas um CD. Desde lá, o número saltou a 10 unidades e 64 estações de entrega, modelo de ponto de distribuição que vai ganhar mais unidades.

"Estamos expandindo programas e estruturas e contratando mais gente. Hoje já são 18 mil funcionários entre diretos e indiretos no Brasil", detalha.

No Rio Grande do Sul, não deve ter, por enquanto, mais estações de entrega. A companhia foca na recomposição da logística, após a paralisação do CD devido às chuvas. "Esperamos até outubro retomar 100% da capacidade e reinaugura a unidade", projeta ele. Devido à emergência climática, a plataforma não está cobrando frete. Não há data ainda para a cobrança retornar.



"Com as chuvas, tivemos que reorganizar a operação local. Por enquanto, estamos focados na recuperação do Centro de Distribuição de Nova Santa Rita, que tem 41 mil metros quadrado e teve que ser totalmente fechado", descreve Kampel. Para o Prime Day, o CD reabriu com 50% da estrutura e 250 funcionários trabalhando.

"Estamos otimistas que para a Black Friday, em novembro, nossa operação estará funcionando normalmente, e poderemos trazer novidades para o Estado", adianta o head de RP.



