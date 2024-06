Amazon retoma 100% da operação no RS e prepara Prime Day

A gigante Amazon informou que está com 100% da operação no Rio Grande do Sul, o que inclui a operação do centro de distribuição(CD) em complexo logístico em Nova Santa Rita. O CD foi paralisado no começo de maio, devido aos efeitos das cheias para equipes que atuam no complexo que não chegou a ser afetado pela água.

A estrutura e as entregas regularizadas são fundamentais para preparar o campo para uma das principais campanhas da Amazon no mundo, o Prime Day, que já teve data divulgada e que terá mais tempo na edição brasileira.

No Rio Grande do Sul, já dentro de ações devido às inundações e aos efeitos para empresas, a Amazon informa que vendedores "que já se inscreveram na Amazon, mas ainda não têm produtos listados" serão contatados para receber suporte. A ação, diz a plataforma, servirá para ajudar a alavancar vendas. Os vendedores gaúchos têm ainda isenção de mensalidades até dezembro de 2024.

O Prime Day vai da zero hora de 16 até o último minuto de 21 de julho. Serão seis dias pela primeira vez, informa, em nota, a companhia norte-americana. A campanha tem frete grátis em produtos elegíveis. A campanha reúne ofertas no site e aplicativo Amazon Shopping. A plataforma diz que quem não assina o clube do Prime pode fazer cadastro para uso como teste.

"Ouvimos nossos clientes e eles poderão aproveitar um evento estendido para 6 dias, com mais tempo para descobrir ofertas exclusivas”, diz, na nota, Daniel Mazini, presidente da Amazon Brasil.

Em 11 de julho de 2023, primeiro dia da data promocional, a companhia teve a maior venda da história no País, com alta de 50% frente ao mesmo Prime Day de 2022. Nas vendas globais, clientes economizaram mais de US$ 24 bilhões em ofertas e cupons, sendo mais de US$ 2,5 bilhões na data promocional, citou Mazini.