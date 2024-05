Devido a chuvas, Amazon suspende operação do CD no RS e prevê atrasos em entregas

As chuvas e inundações históricas no Rio Grande do Sul afetaram a gigante de e-commerce Amazon. A companhia norte-americana emitiu nota, na tarde desta sexta-feira (2), informando que que suspendeu a operação em seu centro de distribuição em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA).

A medida foi adotada nessa quinta-feira (2), segundo a Amazon. A razão é o impacto das chuvas que afetam acesso a unidades logísticas. O CD fica no parque 3SB, onde também estão grupos como a Comercial Zaffari, de Passo Fundo, com estrutura logística de sua bandeira de atacarejo Stok Center.

“Suspendemos temporariamente, desde o dia 2 de maio, as operações no Rio Grande do Sul devido às inundações que afetaram a região. Estamos monitorando de perto a situação e retomaremos as atividades assim que for seguro fazê-lo", explicou a gigante de e-commerce, na nota. A companhia esclarece que a medida foi adotada para preservar a segurança de funcionários e que o complexo onde fica o CD não chegou a serf afetado por inundações.

Em consequência da paralisação da megaestrutura, a Amazon informa que terá atraso nas entregas das encomendas por "pelo menos uma semana nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina".