Amazon retoma 100% da operação do CD gaúcho em setembro

A gigante norte-americana de e-commerce Amazon informa que retomará em setembro 100% da capacidade da operação do seu único centro de distribuição (CD) no Sul do Brasil. A unidade fica em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, e fechou no começo de maio, após ser atingida pelas cheias. Com isso, a companhia confirma a meta de reativação completa do complexo. A coluna Minuto Varejo já tinha noticiado que seria até outubro.

demanda que virá na Black Friday, em novembro. A Black, ao lado do Prime Day, campanha exclusiva da Amazon, são as duas datas de maior movimentação da marca no varejo brasileiro. "Esperamos até outubro retomar 100% e 'reinaugurar' a unidade", informou o head de Relações Públicas (RP) da companhia no Brasil, Thomas Kampel.

O CD voltou a funcionar de forma parcial em julho, "quando as equipes puderam retornar em segurança ao trabalho", diz nota da empresa. "Agora, em setembro, em uma nova fase, a Amazon retoma completamente sua operação em Nova Santa Rita, com 400 funcionários e funcionárias", detalha a companhia. Até hoje, a empresa não detalhou os danos gerados pela enchente ao complexo no 3SB Parque Logístico.

Em meio à paralisação e retorno ainda parcial do CD gaúcho, a plataforma diz, na nota, que reforçou a estrutura para o Sul do Brasil. A companhia norte-americana informa que abriu "três polos logísticos" na região e mais vagas para parceiros de entrega no Estado.

Foram três novas estações de entrega adicionadas: em Cascavel e Foz do Iguaçu, no Paraná, e Itajaí, em Santa Catarina. No Sul, agora são 10 polos, nove estações de entrega e um CD. Os outros ficam em Curitiba, Londrina e Maringá, no Paraná, Blumenau, Joinville e São José, em território catarinense.

A gigante ressalta que multiplicou exponencialmente a logística desde 2019, quando tinha um CD no País e 1 milhão de produtos disponíveis para compra".

"Cinco anos depois, a companhia anuncia uma nova etapa da sua operação no Brasil, com mais de 100 milhões de produtos em 50 categorias ofertados no site brasileiro, entre varejo e serviços de marketplace", contabiliza, em nota. Além disso, a operação nacional chegou a 100 polos logísticos de Norte a Sul. No Sul, a Amazon informa que investiu mais de R$ 548,3 milhões desde 2021.

O reforço do sistema de entregas no Estado também veio com mais voos da Azul entre Uruguaiana, Pelotas, Santa Maria e Passo Fundo para São Paulo. Porto Alegre, que é um hub importante, retoma o transporte no Aeroporto Salgado Filho, em 21 de outubro. Com isso, podem ser reativados as ligações regionais, da Capital para cidades do interior, usando aeronaves menores. A malha ajudou a ampliar a entrega via aérea.

Vagas para MPEs fazerem operação de entrega de última milha

Outra ação da Amazon é na expansão do programa de operações logísticas na operação nas cidades de Canoas e Caxias do Sul. A companhia busca três pequenas e médias empresas (PMEs) para o programa DSP (Delivery Service Partner, ou Parceiro de Serviço de Entrega).

O DSP é peça essencial nas entregas de última milha, que são as mais rápidas. "O programa desenvolve empreendedores que queiram criar as suas próprias empresas de logística, realizando entregas de pacotes vendidos na Amazon", explica a gigante, na nota. No País, 41 MPEs atuam neste braço com mais de 3 mil motoristas.