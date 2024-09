Novo centro logístico no RS será acima de rodovia para evitar risco de cheias

Depois dos impactos e prejuízos das cheias para grandes estruturas logísticas do Rio Grande do Sul, um novo parque do setor é anunciado com uma medida preventiva. Um centro logístico que será construído na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), com aporte de R$ 200 milhões, será erguido acima do nível da rodovia que margeia o local do futuro parque, em Nova Santa Rita.

Segundo a prefeitura do município, os empreendedores do novo centro, a Barzel Properties e ELD Land & Development, que administra ativos imobiliários avaliados em R$ 7 bilhões, informaram que o projeto terá "elevação em relação à BR-386, para reduzir riscos de enchentes na área". O empreendimento também terá vagas para veículos elétricos, sistema de coleta de água de chuva e painéis solares.

O complexo deve gerar 1,5 mil empregos diretos com operações que vierem a ocupar espaços. Serão três galpões com total de 100 mil metros quadrados. O primeiro deles ficará pronto no segundo semestre de 2025, diz o município, em nota sobre a operação. Um dos focos da Barzel e ELD é atender clientes que atuam no comércio on-line.