Onde é o CD que a Shopee acaba de abrir no Rio Grande do Sul?

A coluna Minuto Varejo noticiou que mais uma gigante mundial de e-commerce montou um centro de distribuição (CD) no Rio Grande do Sul. A Shopee, com sede em Singapura, na Ásia, já abriu o CD em um dos maiores parques logísticos da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) onde já estão, por exemplo, Magazine Luiza e Lojas Lebes.

Detalhe: onde quase se instalou a argentina Mercado Livre.

O CD da Shopee fica em Gravataí, terra da fábrica da General Motors (GM). A informação foi confirmada pelo prefeito da cidade, Luiz Zaffalon, após contato da coluna. A plataforma não chegou a informar o destino. A operação foi montada no complexo da GLP.

Lebes vai sair do local para um nova sede será inaugurada em maio, sendo o presidente da varejista, Otelmo Drebes. para um complexo próprio que está erguendo em Guaíba . A, sendo o presidente da varejista, Otelmo Drebes.

Em nota, a Shopee diz que a operação vai elevar em 60% a capacidade de entrega dos produtos no Sul do País.

"Mais de 600 cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina serão atendidas. A unidade opera no modelo cross-docking, em que as mercadorias coletadas por meio de parceiros logísticos são reorganizadas e encaminhadas aos hubs de última milha", diz a nota.

A marca tem 19 hubs nos estados do Paraná (7), Santa Catarina (6) e Rio Grande do Sul (6). No Estado, mas dois hubs serão abetos em Lajeado, no Vale do Taquari, e Passo Fundo, no Planalto.

"Vamos conseguir conectar melhor os estados da região, reduzindo a distância percorrida por pedidos e melhorando os tempos de entrega para os consumidores”, comenta, em nota, Rafael Flores, head de expansão e malha logística do grupo de vendas digitais.



A Shopee surgiu em 2015 em Singapura e chegou ao Brasil em 2019. Hoje tem 10 mil funcionários. São mais de 3 milhões de vendedores que usam a plataforma, que respondem por 90% das transações, segundo a marca.