CD da Amazon no RS será 1º do País a atender vendedores parceiros

O Rio Grande do Sul virou prioridade para a gigante de e-commerce e logística Amazon. O centro de distribuição (CD) que a norte-americana tem na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) vai atender também as entregas de produtos comercializados por vendedores parceiros.

Em nota, a Amazon diz que vai ter o primeiro CD com operação conjunta, unindo varejo e marketplace, do País em Nova Santa Rita. A ação faz parte da expansão do programa FBA (Logística da Amazon), segundo a gigante.

"O CD passará a acomodar produtos de vendedores parceiros, que contarão com toda a expertise operacional da Amazon, buscando ainda mais alcance e velocidade na entrega para clientes em todo o País", comenta, em nota, a companhia.

3SB Parque Logístico, um dos maiores do Estado, em frente à BR-386. A operação começou no Ecoparque Lourenço & Souza. O centro opera no, em frente à BR-386. A operação começou no segundo semestre de 2020 . Próximo, em Sapucaia do Sul, fica a maior concorrente da Amazon na América do Sul, a Mercado Livre, que abriu CD em setembro de 2023 no