Varejista Lebes lidera complexo logístico de R$ 500 milhões no RS

O CEO da gaúcha Lojas Lebes, Otelmo Drebes, encara uma altura de 15 metros só para experimentar, pela primeira vez, a sensação única de ver do alto o que é a aposta mais recente do grupo familiar, com uma história de quase 70 anos no varejo.

Sete décadas que, até abril, terão sido centradas no ponto físico e, mais recentemente, turbinada pelo canal digital. Mas em 14 de maio, voluntariamente no dia do aniversário de Drebes, nasce um gigante da grife Lebes.

O complexo Ellosul (iniciais de Ecossistema Logístico do Grupo Lebes) começa a operar em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), com investimento projetado de R$ 500 milhões ou meio bilhão de reais, com implementação em três a quatro anos, além de estimativa de geração de 3 mil empregos diretos. A área de implantação tem 63 hectares e foi comprada pelo grupo em 2012.

A velocidade de implantação vai se adequar à demanda de ocupantes. A segunda unidade já está sendo instalada, com as 148 colunas que são padrão e se repetirão em todos os demais. O terceiro também virá logo depois. "A ideia é fazer em sequência, depois de alugar o segundo e já ter o terceiro, vamos erguer o quarto e os demais na medida que forem tendo demanda, até o sétimo".

"Nossa expectativa é montar um cada nove meses". O aporte, que terá mais dois parceiros - a Habitasinos e a Grepol -, já se credencia para ser um dos mais volumosos em logístico no médio prazo. "Vamos ter, quando terminarmos, o maior complexo logístico privado do Estado, com 264 mil metros quadrados de área para operações.

"É um conceito de ecossistema logístico", define Drebes, que logo esclarece que o negócio principal continuará a ser vender geladeira, televisão, celular, vestuário e bicicleta. Além da gigante estrutura focada em operações com produtos finais, da demanda que circula em marketplaces a operações varejistas físicas, com suas prateleiras verticais de 12 ou mais metros de altura, o complexo terá em frente outros serviços.

Projeto (imagem) prevê sete pavilhões logísticos, além de operações de atacarejo, hotel, restaurantes e serviços

A área em frente ao parque logístico já está reservada para ter atacarejo, restaurantes, farmácia, loja de materiais de construção, hotel e posto de combustíveis. "São mais cinco hectares para estas facilidades que apoiarão o complexo também e a região", define Drebes. A única dúvida dos empreendedores é se há mesmo demanda na região para uma unidade de hospedagem.

"Mas atacarejo já mapeamos e já grupos interessados", adianta o empresário, sem revelar ainda as marcas. O formato de varejo de alimentos é o que mais expande no Estado. Perto dali, em Guaíba mesmo, tem unidade da bandeira Stok Center, da Comercial Zaffari, de Passo Fundo.

Em sua primeira fase, o Ellosul estreia com o pavilhão de 38 mil metros quadrados já como novo centro de distribuição (CD) do grupo varejista, que migra de um parque logístico de Gravataí, também na RMPA, para o ativo do grupo, no km 297, às margens da BR-116, principal ligação do Sul do Estado com a Capital e o resto do País. O CD vai ser quase duas vezes maior que o atual. Serão 200 funcionários, na largada.

"É uma construção triple A, com padrão mundial, e é será a número um de sete no total", valoriza e dimensiona o CEO. Para quem está acostumado a contabilizar filiais - e são mais de 300, com retomada este ano de aberturas, como já revelou a coluna Minuto Varejo -, a gestão e montagem do ecossistema é um desafio.

O diretor de Operações e Logística da Lebes, José Rafael Rocha, destaca as condições dos futuros pavilhões, como distanciamento de 25 metros entre os vãos, luminosidade natural (não tem luzes no teto), conforto térmico e piso que suporta alta carga de peso. O cercamento elétrico, um dos itens do sistema de segurança, gera uma "blindagem" ao Ellosul. Dentro do negócio do grupo, Drebes diz que o complexo será um complemento de receita, como outros braços existentes.