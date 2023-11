Comercial Zaffari faz primeira estreia 2 em 1 do atacarejo Stok Center

Comercial Zaffari, de Passo Fundo e terceiro maior grupo supermercadista do Rio Grande do Sul , terá pela primeira vez inauguração 2 em 1. Isso mesmo. O grupo vai abrir duas lojas da maior bandeira de atacarejo gaúcha, no mesmo dia e vizinhas. Com isso, vai chegar a 29 unidades e, antes de terminar 2023, vai bater nas 30.

atacarejo Stok Center vindo aí: em Esteio, às margens da BR-116. A Comercial já abriu este ano três pontos, chegou a 27 filiais. A abertura de seis novos Stok Center em 2023 configurará um novo recorde do grupo. Em 2022, haviam sido cinco inaugurações. Entre 2020 e o ano passado, a Comercial dobrou o tamanho da rede de atacarejo, passando de 12 para 24 pontos. Tem outro: em, às margens da BR-116. A Comercial já abriu este ano três pontos, o mais recente foi em Alegrete , quando. A abertura de seis novos Stok Center em 2023. Em 2022, haviam sido cinco inaugurações. Entreo tamanho da rede de atacarejo, passando de 12 para 24 pontos.

A superpopulação de novos supermercados no Estado marca o desfecho do ano. A coluna Minuto Varejo soma, pelo menos, 13 novas lojas entre novembro e dezembro. No fim do texto, você confere a lista de redes e localidades, do que já abriu e o que ainda vai estrear.

Os dois que inauguram no mesmo, nesta terça-feira (28), ficam em Alvorada e Porto Alegre, que terá a segunda filial da bandeira. A nova fica na Zona Leste e a já existente é na Zona Norte, ao lado da loja da Havan. As lojas atendem das 7h às 22h.

A clientela é formada por consumidores finais, que crescem cada vez na fatia deste tipo de operação, minimercados e outros comércios menores, incluindo ambulantes, e os chamados transformadores, de lancherias e restaurantes.

Em nota, o grupo de Passo Fundo diz que as duas implantações consolidam "ainda mais a presença da marca na região metropolitana da Capital".

Na Capital, a unidade fica na avenida Manoel Elias, na Zona Leste. São 17,3 mil metros quadrados (m²) de área total e 401 vagas de estacionamento. Em Alvorada, a filial fica na avenida Presidente Getúlio e tem 10,7 mil m² de área total, com 364 vagas de estacionamento. As duas lojas operam com mix de 8 mil itens.

"As lojas seguem o padrão construtivo das demais, priorizando recursos ecologicamente corretos em suas obras, com sistema de captação da água da chuva, reaproveitada para banheiros, limpeza, manutenção de jardim e reserva de incêndio. Além disso, lâmpadas de led que promovem uma economia de até 75% de energia", lista o grupo, em nota.



Para as duas aberturas, a rede adianta que vai colocar mais de 300 itens em oferta.

Os Stok Center das duas cidades geraram 400 empregos diretos, 200 em cada unidade. Estas contratações elevaram o quadro geral do grupo a 5,8 mil pessoas. O total de lojas, incluindo supermercados de vizinhança, chegará a 39. A bandeira de super é Comercial Zaffari, que tem uma fiial em Proto Alegre, na avenida Protásio Alves.

A expansão da Comercial ocorre por meio dos atacarejos. O grupo não informa o valor do investimento. A coluna chegou a noticiar, quando foi aberta a unidade da Capital em agosto de 2021, que o aporte é de R$ 40 milhões em média, por filial, segundo um dos diretores da varejista.

