Sam's Club abre 2ª loja nesta terça-feira na Zona Sul de Porto Alegre

O grupo Carrefour, maior varejista brasileira, confirmou: o Sam's Club da Zona Sul de Porto Alegre, o segundo da Capital e o terceiro do Rio Grande do Sul, abre nesta terça-feira (14), a partir das 7h30min no BarraShoppingSul.

A coluna Minuto Varejo já tinha publicado a informação, mostrando vídeo de como estava ficando a nova loja, ao lado do hipermercado Carrefour. São quase 5 mil metros quadrados de area total.

São 115 funcionários na unidade, segundo o grupo. Nas três lojas da bandeira de clube de compras, o quadro chega a 330 pessoas. Os outros dois Sam's Club ficam na avenida Sertório, na Zona Norte da Capital, e em Caxias do Sul.

A terceira unidade também inaugura o modelo de loja combo, pois será ao lado do Carrefour, que sucedeu a bandeira BIG no Barra. A combinação será uma tendência em áreas onde há espaço físico (o Sam's Club foi instalado ao lado do hipermercado, em espaço que estava desocupado e pertencia ao supermercado).

O Sam's Club tem mix que vai de vestuário, eletrodomésticos e eletroeletrônicos a alimentos e itens de limpeza. Uma das características é vender produtos importados. É preciso ser associado para poder fazer compras. Antes da abertura, campanha forte de associação trabalha com preços diferenciados, com cashback nas primeiras compras.