O Sam's Club da Zona Sul de Porto Alegre tem dia para abrir. Apesar do francês Carrefour, licenciador da bandeira norte-americana no Brasil, não ter oficializado o dia, equipes que estão vendendo assinatura do clube e mesmo nas lojas da rede francesa, a informação é dada para quem perguntar: abre terça-feira (14).

A bandeira de clube de compras está quase pronta ao lado do hipermercado Carrefour, no BarraShoppingSul. O grupo francês, maior varejista brasileiro, alega que não antecipa a data por estratégia comercial para não despertar concorrentes.

A terceira unidade também inaugura o modelo de loja combo, pois será ao lado do hipermercado Carrefour, que sucedeu a bandeira BIG no Barra.



A combinação será uma tendência em áreas onde há espaço físico (o Sam's Club foi instalado ao lado do hipermercado, em espaço que estava desocupado e pertencia ao supermercado).