Pittol, maior rede de calçados de SC, marca dia para abrir 1ª loja em Porto Alegre

"A loja é bem grande e terá dois andares com diferentes segmentos", avisa Inês Vieira, gerente geral da primeira unidade da Pittol, maior rede de calçados de Santa Catarina, que estreia na quinta-feira (16), a partir das 10h, em Porto Alegre. A montagem da loja na rua Doutor Flores, no coração do Centro Histórico, pertinho da única Renner do Centro, chamou a atenção na região.

Equipe da loja e prestadores trabalham freneticamente para fazer últimos ajustes e encher a filial de produtos. A filial tem 1,2 mil metros quadrados de área de venda. Deve ser a maior do segmento na Capital e será a sexta unidade da Pittol no Estado. Outras 22 ficam no estado vizinho.

A rede aposta na atratividade do modelo de loja "self-service", no qual todos os pares estão nas prateleiras para provar e escolher. O sistema foi adotado pós-pandemia e puxou as vendas, diz o sócio-diretor Marco Pittol.

O primeiro andar é dedicado ao público feminino. No segundo piso, o foco é masculino e infantil.

A abertura da nova loja de calçados ocorre em meio a uma temporada de estreias de pelo menos 10 novos supermercados no Estado, já mostradas na coluna. Além disso, os números de volume de vendas do varejo gaúcho não vieram bem na recente Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), do IBGE.

O Rio Grande do Sul teve a maior queda, de 2,8% nos bens de consumo corriqueiros, de supers a farmácias. Lojas de tecidos, vestuário e calçados tiveram recuo de 5,6%, com queda acumulada de 8,1% no ano.

"A queda é efeito de impactos dos ciclones extratropicais", diz o economista-chefe da CDL-POA, Oscar Frank.