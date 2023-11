Redes de supers do RS e de SC abrem loja no mesmo dia e na mesma cidade

De repente, cidades da região calçadista caíram nas graças dos supermercadistas. Novembro tem fila de estreias. Em uma das cidades, serão duas lojas de bandeiras de redes diferentes abrindo no mesmo dia. É o caso de Sapiranga, que terá unidades do atacarejo Desco, do gaúcho Imec, e Bistek Supermercados, de Santa Catarina.

Unidasul inaugurou a 13ª filial do seu atacarejo Macromix , desta vez em Taquara. O Imec já havia ampliado a rede em setembro, com a Na semana passada, o grupo, desta vez em Taquara. O Imec já havia ampliado a rede em setembro, com a 13ª operação do Desco desembarcando em Campo Bom , também no reduto calçadista.

As unidades abrem nesta quarta-feira (22), segundo informações das duas redes.

Do Desco, será a 14ª filial do atacarejo, erguido na rua Sarmento Leite, 170, no Centro, e em direção a Novo Hamburgo. Clientes poderão acessar a loja a partir das 8h. A unidade gerou 120 empregos diretos e 50 indiretos. São 2,5 mil metros quadrados de loja e 140 vagas de estacionamento. O funcionamento será diário e são mais de 7 mil produtos.

São itens de mercearia, higiene e limpeza, perecíveis e bazar, além de padaria e área de carnes com autosserviço. Ou seja, não tem balcão de atendimento. É o clássico modelo de atacarejo, que originalmente não contava com açougueiro ou padeiro, para entregar custo menor e preço final mais competitivo, mas que teve uma adaptação em lojas no Rio Grande do Sul, incluindo o atendimento, sob pretexto de que é o jeito que o gaúcho gosta.

"Preparamos uma loja com facilidade de acesso, ambiente simples, prático e de fácil circulação para Sapiranga e região”, diz, em nota, o diretor-presidente do Imec, Eneo Karkuchinski.



O Bistek vai estrear a segunda loja no Estado em uma semana. No dia 16, a bandeira abriu a segunda filial em Porto Alegre, onde terá outra nova no começo de dezembro. Em Sapiranga, a primeira filial da rede catarinense na região (até apenas Litoral Norte, em Torres, e a Capital, tinham a bandeira) tem 2,2 mil metros quadrados de área de vendas e 150 funcionários. O aporte foi de R$ 20 milhões. O Imec não informou o volume de investimento na cidade.

A filial do Bistek segue padrão de operação de vizinhança, com setor reforçado de hortifrúti, açougue e mega área de carnes resfriadas e adega de vinhos. Área de floricultura é outra aposta da marca.

A bandeira diz que vai erguer um centro de distribuição para dar conta do abastecimento das lojas. Serão cinco até o fim do ano.



“A proximidade e a afinidade cultural entre os dois estados favorece os investimentos", comentou, em nota, o diretor comercial do Bistek, Walter Ghislandi.

Mais supers abrem até dezembro

Até fechar o ano, mais marcas vão abrir unidades. Na fila, estão a rede Carnetti, com supermercado que será inaugurado na quinta-feira (23) em Alvorada, vizinha de Porto Alegre.

Depois virão dois atacarejos Stok Center, da Comercial Zaffari, no dia 28 em Alvorada e na Capital. Em 1º de dezembro, o Asun abre o super com cara de empório no Pontal Shopping, Zona Sul porto-alegrense. O Fort, do grupo Pereira, vai estrear em Caxias do Sul até o fim de dezembro.