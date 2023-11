Macromix e Bistek abrem lojas no RS e reforçam expansão do setor

Em três dias, o Rio Grande do Sul já ganhou quatro novos supermercados e vem mais unidades pela frente. A coluna Minuto Varejo listou pelo menos 12 novas filiais de bandeiras a serem abertas entre novembro e fim de dezembro, concentradas entre Porto Alegre e a Serra.

Nesta quinta-feira (16), entraram em operação a segunda loja do catarinense Bistek, na Capital, e a 13ª filial do atacarejo Macromix, do grupo gaúcho Unidasul, em Taquara, região calçadista. Na terça-feira (14), já tinham estreado Sam's Club, do grupo Carrefour, no BarraShoppingSul, e Vantajão, do grupo caxiense Andreazza, os dois na Capital.

Vão ter novas lojas ainda Asun (1, no Pontal Shopping), Carnetti (1, em Alvorada), Comercial Zaffari (2, em Alvorada e na Capital), Desco (1, em Sapiranga), Fort (1, em Caxias do Sul) e Bistek (2, na Capital e Sapiranga).

O Bistek fica no Pátio Guadix, novo centro comercial da Zona Sul. Também teve abertura da 91ª unidade da farmácia São João no mesmo complexo nesta quinta. É a segunda filial da rede catarinense em Porto Alegre e terceira no Estado, marca que pretende ter até 15 lojas nos próximos anos no Estado.

O Macromix Atacado inaugurou filial em Taquara, em área total de 13 mil metros quadrados, sendo 2,5 mil de venda, empreendimento que a coluna já tinha antecipado que iria ser implantado . A loja tem mix de 12 mil itens. A unidade fica na avenida Oscar Martins Rangel, 3464, em frente à RS-115. A loja abriu 130 postos de trabalho. A rede está erguendo filial em Imbé, no Litoral Norte.

"A escolha de Taquara para receber a nova unidade se deu principalmente devido à sua localização estratégica e proximidade com outras regiões", explicou, em nota, Elói Zagonel, diretor de Atacarejo da UnidaSul.