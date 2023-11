Atacadão do Grupo Andreazza é inaugurado na zona norte de Porto Alegre

Com a aprovação do prefeito Sebastião Melo e a bênção do padre Luciano Honório Corrêia, foi inaugurado, na manhã desta terça-feira (14), o primeiro atacadão do Grupo Andreazza em Porto Alegre. A 47ª unidade da rede caxiense está instalada na rua Viléla Tavares, bairro São João. Com amplos corredores, pé-direito alto, prateleiras robustas, 21 checkouts e 120 vagas de estacionamento, o empreendimento de 2,5 mil metros quadrados de área total, disponibiliza as principais marcas do mercado em seu mix de produtos. No total, o investimento de R$ 30 milhões no Vantajão irá gerar cerca de 100 empregos diretos.

O prefeito da Capital ressaltou a importância da escolha do bairro para a instalação no novo empreendimento. “O 4º Distrito, que vai até a rodoviária, era bairro industrial. Mas, com as nossas mudanças urbanísticas realizadas nesses três anos da nossa administração, o transformamos em um polo de gastronomia e tecnologia. Aqui se faz a melhor cerveja artesanal do Brasil”, afirmou Melo.

Entre as novidades desta loja, destaque para a padaria, que, além do pão fresquinho, inclui algumas especialidades da Serra Gaúcha. O prédio de dois pavimentos conta também com uma farmácia, adega provida por rótulos variados, um espaço para comércio e estacionamento no térreo. No segundo pavimento, ficam o setor de administração do supermercado, refeitório e vestiários para os funcionários.

“Estamos entregando uma loja moderna, com os produtos e as marcas que as pessoas mais gostam, e o mais importante, trazendo preço verdadeiramente baixo”, destacou com o um dos sócios do grupo, Jaime Andreazza, durante a cerimônia de abertura.

De olho nas ofertas, a fila para entrar no estabelecimento dobrava a esquina no momento do descerramento, que ocorreu por volta das 9h30min. Primeiro a entrar, o motorista de aplicativo Alessandro Pujol, 45 anos, madrugou para conseguir os melhores produtos. “Eu cheguei aqui às 5h30min, e estou animado para aproveitar os descontos de abertura e poder economizar”, afirmou o cliente.

Logo atrás, ingressou o vigilante Máximo José da Silveira, 61 anos, que mora em Belém e aproveitou que estava na cidade para conhecer o novo mercado. “A minha filha mora aqui perto há mais de quatro anos e me falou da inauguração. Então, eu resolvi conferir”, contou o consumidor.

Já a nutricionista Vanessa Guedes, 31 - ao lado da mãe, Berenice Guedes, 63, e do filho Sebastião, 6 -, chegou mais tarde e aguardou um tempo a mais para conhecer as novidades. “Nós moramos nas proximidades e acompanhamos toda a construção. Para nós, é uma maravilha ter um lugar como esse tão próximo”, comemorou Berenice.

Há lojas do grupo também em Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Vale Real, Arroio do Sal, vacaria, Capão da Canoa, Marau e Montenegro.