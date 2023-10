Fort Atacadista abre mais de 300 vagas de emprego no RS

O comércio registra temporada de contratações, tanto para demanda de fim de ano como para preencher vagas em expansões de redes. A coluna Minuto Varejo já noticiou quase 600 vagas temporárias em redes gaúchas, como Pompéia e Gang. O grupo Pereira, de Santa Catarina, abriu 300 postos em três unidades do atacarejo Fort e no futuro centro de distribuição (CD) e atacado Bate Forte que estão sendo instalados.

Segundo nota do Pereira, que é de Santa Catarina e sétima maior varejista de supermercado do Brasil, os postos são para a futura loja de Caxias do Sul, prevista para estrear até o fim de dezembro, além de Canoas e Viamão, estas duas já em operação, e o CD e atacado em São Leopoldo. Em Caxias do Sul, estão sendo feitos feirões para preencher vagas, mas ainda há disponibilidade para muitas funções.

Canoas foi a primeira filial a abrir, em maio. Viamão foi em setembro. A meta do grupo é ter outras três até 2024, que devem ser em Porto Alegre, Gravataí e Novo Hamburgo. O número pode aumentar dependendo de negociações de áreas para erguer as unidades, segundo revelou o diretor comercial do grupo, Lucas Pereira, em entrevista à coluna.

Nos estados onde atua no País, entre Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a oferta chega a 2 mil empregos, informa o grupo, na nota. São mais de 100 lojas entre Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás e Distrito Federal.

"As vagas também estão disponíveis para pessoas com mais de 50 anos, jovens em seu primeiro emprego, pessoas com deficiência (PCDs), refugiados e indígenas", destaca a rede.

Os interessados podem se candidatar indo presencialmente a uma das lojas unidades do Fort Atacadista ou então pelo site https://grupopereira.pandape.infojobs.com.br/









