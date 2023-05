Starbucks vai abrir onde era Press Café no Praia de Belas Shopping

coluna Minuto Varejo já tinha noticiado , o Praia de Belas Shopping vai ter uma unidade da cafeteria mais badalada do mundo, a rede norte-americana Starbucks. O shopping confirmou a instalação por meio de um post no Instagram. Como a, o Praia de Belas Shopping vai ter uma unidade da cafeteria mais badalada do mundo, a rede norte-americana Starbucks. O shopping confirmou a instalação por meio de um post no Instagram.

"Tem novidade aqui no Praia de Belas! Em breve, estaremos inaugurando uma loja Starbucks no 1º piso!", diz a nota na rede social. O post fala em "Starbusck Coffee. Em breve aqui".

A rede norte-americana tem mais unidades previstas. Duas serão na Serra (uma em Caxias do do Sul e outra em Gramado) e pode ter uma no Shopping Iguatemi, também na Capital, segundo apuração da coluna, mas que a marca ainda não confirma.

Sobre a unidade do Praia, o Minuto Varejo chegou a questionar, mas o shopping não quis comentar. Já a South Rock, representante da cafeteria no Brasil, enviou a resposta dando pista que a "Starbucks está avaliando ativamente outros locais potenciais para mais lojas na cidade de Porto Alegre, mas ainda não tem confirmações".

já foi do grupo Press, que A chegada da cafeteria, que deve ocupar a área que, que se retirou em outubro de 2022 , após 18 anos no empreendimento, busca contornar parte das baixas recentes. A saída do Press também tinha deixado o centro comercial desfalcado em matéria de caterias, memso que a The Coffee tenha aberto no ano passado.

No shopping, fecharam em abril as unidades da Tok&Stok e da livraria Saraiva , vizinhas de andar. As redes nacionais de mobiliário e livros, respectivamente, encerraram as operações por problemas financeiros.

As demais unidades da Starbucks abrirão no Shopping Villagio Caxias do Sul e em ponto de rua em Gramado.

Hoje são cinco lojas em Porto Alegre e uma (quiosque) em Canoas. As cafeterias em um intervalo de 12 meses, desde setembro de 2021.

A SouthRock também administra outras redes, como o Eataly, Subway, Fridays, Mahalla e Mania do Churrasco, que terá uma unidade no aeroporto de Porto Alegre.

Eataly, um food market internacional com produtos e gastronomia de origem italiana, foi adiado. Já o desembarque do, um food market internacional com produtos e gastronomia de origem italiana, foi adiado. O acordo com o Pontal Shopping , o primeiro shopping da orla do Guaíba, foi cancelado devido à troca de operadora pela marca no Brasil.