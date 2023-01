Shopping de Porto Alegre terá marca esportiva global onde era megaloja nacional

Saiu a gigante do varejo de eletrodomésticos no Brasil e vai entrar a gigante global de materiais esportivas. A troca de posições vai rolar no Praia de Belas Shopping, que confirmou a Nike para o espaço que foi ocupado pela Ponto , do grupo Via, por mais de 20 anos.

A megaloja de eletro fechou no fim de julho do ano passado no segundo piso do shopping, notícia dada pela coluna Minuto Varejo.

A previsão da direção do empreendimento é que a marca de esporte estreie ainda no primeiro semestre, mas não indica o mês.

A marca chega em dose tripla em Porto Alegre. Em novembro, a Nike abriu o formato de loja Rise, a segunda no estilo no Brasil. Está prevista a instalação de unidade no BarraShoppingSul , desta vez do modelo Unite, que segue proposta de "senso de comunidade e acesso democrático à marca", explica a gigante norte-americana.

Em dezembro, a coluna informou que o Praia já tinha definido o sucessor da área no segundo piso, perto da Livraria Saraiva, ao lado da Ashua, bandeira da Renner, e em frente ao setor de restaurantes.

Além da Nike, o Praia de Belas confirma mais marcas e reforço de existentes: novas serão a Pegada, em calçados, e unidades estreantes da cafeteria Cheirin Bão, Restora Phones Expert , de serviços para equipamentos Apple que abre em fevereiro, e hamburgueria Bullguer. A Lupo vai expandir a área que ocupa.

O empreendimento, que pertence ao grupo Iguatemi, mesmo dono do Shopping Iguatemi e do I Fashion Outlet Novo Hamburgo, terminou 2022 com mais de 20 novas lojas.

Antes de fechar o ano, a rede de utilidades domésticas (UD) Casa Maria estreou no primeiro piso. É a segunda unidade em shopping da marca, que abriu filial também em 2022 no BarraShoppingSul. A Casa Maria tem mais de 50 lojas no Estado.

Para o Praia, a chegada da Casa Maria reforçou o mix para casa, que já tinha marcas como Tok & Stok, Camicado, Artex, M.Martan e Multicoisas.

O setor de moda foi destaque nos reforços no desfecho de 2022 com a inauguração da Reserva (2º piso), Cotton On e Love.Te (3º piso), Ophicina (2º piso) e Zinzane (1º Piso). Também abriram em outros segmentos Life By Vivara (joias), Bottero e Democrata (calçados), The Coffee e Dulce de Leche (gastronomia).

"Reforçamos diferentes segmentos, trazendo operações com produtos de qualidade e diferenciação de serviços", comenta a gerente de marketing, Ângela Sosa, em nota.

O que abriu em 2022 no Praia de Belas Shopping: