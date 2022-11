BarraShoppingSul tem listão com quase 50 novas operações

Penalizados na pandemia, shopping centers gaúchos empilham em 2022 novas operações mostrando que os principais males da Covid-19 parecem ter ficado no passado recente. O BarraShoppingSul, considerado um empreendimento de influência primária pelo mix, localização, na Zona Sul de Porto Alegre, e público que atrai, já computou 40 novas marcas este ano. Outras oito foram confirmadas para abrirem em 2023, segundo a direção do shopping.

Entre as novidades que vão desembarcar estão a loja da Nike, que já tem tapumes avisando que a maior grife de calçados e vestuário esportivo do planeta está chegando. Será a segunda filial da marca a chegar à Capital em poucos meses. O Shopping Iguatemi, na Zona Norte, recebeu uma unidade este mês, segunda no formato Rise no Brasil, disse a grife esportiva, em nota à coluna Minuto Varejo.

A operação no Barra será do modelo Unite, "novo conceito" que segue proposta de "senso de comunidade e acesso democrático à marca", explica a gigante norte-americana. Serão mil metros quadrados de área de vendas. A estreia é no primeiro semestre de 2023. A Nike vai ocupar o espaço que ainda estava ocioso e que teve a Zara, fechada no começo deste ano . A única Zara no Estado fica no Iguatemi.

O empreendimento próximo à orla do Guaíba, que, em abril do ano que vem, ganhará a companhia do Pontal Shopping, combina um rol de segmentos nas novas atrações. São lojas de moda feminina e vestuário variado, óticas, algumas exclusiva como a Ray-Ban, joias e esporte, além de games e telefonia. A gastronomia também tem mais operações, desde cafeterias, como a The Coffe, a fast-food, comida asiática e saudável e assados, entre nomes locais e nacionais.

Na leva que ainda vai desembarcar, estão ainda Bayard, Face Doctor, Le Cod, Made In Brazil, Sportif, Vila Trampolim e Via Mia. O BarraShoppingSul registrou alta de quase 23% no faturamento das vendas no terceiro trimestre deste ano frente ao mesmo período de 2021, com receita acima de R$ 198 milhões.

A coluna já havia noticiado novas operações no Praia de Belas, que chegará a 20 estreantes até o fim de dezembro, entre elas a australiana Cotton-on, de vestuário, e a rede casa Maria, de utilidades domésticas. O Iguatemi computa 52 estabelecimentos, entre novos, a maior parte e com presença de nomes internacionais, e ampliações de existentes. O Shopping Total ultrapassará quatro dezenas de novidades.

Listão de novas operações no BarraShoppingSul

Abertas em 2022