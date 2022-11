Praia de Belas já tem sucessor para espaços do Press Café e Ponto

"Pode esperar que vai vir uma coisa muito boa", avisa a gerente de marketing do Shopping Praia de Belas, Ângela Sosa, sobre o espaço ocioso onde ficava o Press Café, do grupo de gastronomia Press, no primeiro piso do empreendimento.

Segundo Ângela, a negociação já está fechada com a nova operação e só falta formalizar o contrato. "Assina agora em novembro. É uma operação que vai arrebentar", aposta Ângela.

A coluna teve informação que a rede de cafeterias norte-americana Starbucks teria interesse em abrir unidade no Praia de Belas, mas a gerente não confirma e não nega. A rede tem cinco filiais na Capital.

Além da área do antigo Press, outro espaço desocupado este ano que voltará a ter inquilino é o da Ponto, do grupo Via, no segundo piso. Sobre o Press, Ângela diz que não está descartado que a marca volte.

"A gente adoraria que ele voltasse em outra posição, temos muita admiração pela história do Press", comenta Ângela. O The Coffee abriu recentemente. O Praia de Belas deve terminar 2022 com a inauguração de 20 novas lojas.