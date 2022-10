Tradicional cafeteria fecha em shopping de Porto Alegre após 18 anos de operação

Segunda-feira, último dia de outubro, começa com notícia de fechamento de uma tradicional cafeteria em um dos shopping centers de Porto Alegre. O grupo Press, que tem um portfólio de operações em gastronomia na Capital, divulgou nota comunicando que vai encerrar as atividades da filial do Press Café no shopping Praia de Belas.

A cafeteria, no segundo piso do empreendimento e em frente à loja da Renner, terá o último dia de atividade nesta segunda.

"O Grupo Press informa que, após 18 anos de muitas alegrias, centenas de milhares de clientes queridos que viraram amigos, milhões de espressos e capuccinos, infinitas mil folhas e inúmeros éclairs e croissants encerrará as atividades e atendimento ao público do Press Café do Praia de Belas Shopping", diz a nota, enviada no começo da manhã desta segunda-feira (31).

A unidade fecha a partir desta terça-feira, de acordo com a nota assinada pela CEO do Press, Carla Tellini.

No comunicado, a marca não explica os motivos da saída do Praia de Belas. Carla afirma que "planeja novidades para 2023".

Sem detalhar os planos para o próximo ano, a CEO indica que os clientes da operação do shopping têm agora as opções do Press Café e da Confeitaria Presstisserie nos shoppings Moinhos, onde o Press Café ganhou nova área e configuração , Iguatemi e BarraShoppingSul, e nas unidades da Hilário Ribeiro, Dinarte Ribeiro, a mais recente Presstisserie a abrir , e Lucas de Oliveira.

Outras marcas do grupo são o Press Bar Restaurante, Press do Cais, A Cantina do Press, Bah Restaurante e a rede Ô Xiss.

A coluna apurou que há conversas entre o grupo e o shopping sobre o futuro da operação.