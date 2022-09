Grupo de gastronomia abre nova confeitaria em Porto Alegre

Uma nova unidade da família Press, um dos maiores grupo de gastronomia de Porto Alegre, acaba de abrir. Desta vez, é a segunda operação do braço de confeitaria com inspiração francesa, a Presstisserie, que tem a famosa mil folhas.

A nova "Pressti", como costuma ser chamado o grupo mais doce do grupo, também chegou ao bairro Moinhos de Vento, só que na charmosa galeria Casa Prado, na rua Dinarte Ribeiro, 148. Desde o dia 21, a loja serve seus quitutes. A confeitaria tem outra unidade no bairro Petrópolis , na Capital.

O ponto tem ambiente interno e externo, somando 34 mesas e capacidade para cerca de 80 pessoas sentadas. O investimento do grupo foi de R$ 600 mil, informa a direção do Press.

“Se tomar um café Latte e saborear uma mil folhas da Presstisserie é um prazer estético, imagina fazer isso sentado em uma mesinha na calçada iluminada, vendo o movimento passar?”, provoca Carla Tellini, CEO do grupo, em nota em que comenta sobre o novo rebento.

A Pressti da Casa Prado veio com novidades no cardápio e serviço, com "muitas referências italianas e alguns toques regionais, como o uso de nata e chimia, espaço para brunch e fornadas de folheados, como croissant, brioches, pain aux raisins e pan au chocolate, com horários previamente anunciados", lista a marca.

A confeitaria ocupou duas lojas dentro da galeria, com uma porta com abertura para a calçada. Para opção de onde ficar, o toldo terá sistema elétrico na calçada para dias de chuva e parklet com trepadeira.

O grupo tem ainda as operações do Press Café, Ô Xiss, Press da Hilário, Press do Cais, Bah Restaurante, A Cantina do Press, Fábrica do Press e Pê Éfe do Xiss nos segmentos de bar, restaurante, cafeteria, confeitaria e lancheria.