Assistência de produtos Apple abre lojas em shoppings e planeja mais filiais

Shopping centers viraram novos destinos de empresas que atuam com prestação de serviços, ainda mais quando o mix tem venda de produtos que se afinam com a demanda dos consumidores dos empreendimentos. A Restora, assistência técnica de produtos Apple com sede em Porto Alegre, abriu unidade no Shopping Iguatemi em dezembro e outra estreia em fevereiro no Shopping Praia de Belas.

"Estamos vendendo muito acessório", comenta um dos sócios proprietários e head da operação, Alexandre Mota, sobre a atração da loja no Iguatemi. Mota disse à coluna Minuto Varejo que a expansão não vai parar por aí.

Até novembro de 2022, a marca operava apenas com a matriz no Pátio 24 Mall, na rua 24 de Outubro, no bairro Moinhos de Vento, na Capital, onde abriu há 25 anos. "Já fizemos mais de 200 mil reparos", contabiliza o gestor.

"Nosso projeto é chegar a cinco lojas até 2025", adianta o sócio da varejista que começa a ganhar contornos de rede. Depois das duas unidades na Capital, a Restora poderá entrar na vizinha Canoas, onde já busca um imóvel para locação ainda este ano.

Mota explica que a empresa é credenciada pelo Apple Independent Repair Program (IRP). São 15 técnicos certificados pela gigante de tecnologia para atuar em reparos de modelos de iPhone, Apple Watch, iPad, MacBook e iMac.

As duas lojas em shoppings vão gerar um total de 18 empregos. No Praia de Belas, as obras para funcionamento da próxima operação já estão em andamento. O investimento nas duas unidades ultrapassa R$ 1 milhão, conta o sócio proprietário.