Starbucks abrirá mais duas cafeterias no RS; Gramado é um dos destinos

SouthRock, licenciadora e operadora da marca da Starbucks no Brasil, confirmou para a coluna Minuto Varejo que a marca norte-americana abrirá duas novas lojas. A cafeteria mais badalada do mundo e lançadora de tendências vai aumentar a família de pontos no Rio Grande do Sul.

Os locais estão definidos: um shopping center de Caxias do Sul e um ponto de rua em Gramado.

"A marca confirma uma nova loja em Caxias do Sul, no Shopping Villagio Caxias do Sul - ainda sem previsão de abertura. Além disso, a Starbucks está em negociação para a sua chegada em Gramado"", diz a operadora, em nota enviada à coluna, após ser questionada sobre a expansão.

Para Gramado, estava sendo feita seleção para gerente da futura operação. O site da operadora tinha anúncio deste posto e para outros na rede (no fim do texto, tem o link).

Hoje são cinco lojas em Porto Alegre e uma em Canoas. As cafeterias foram abertas em 12 meses, desde setembro de 2021.

A coluna também questionou a South Rock sobre outras unidades que já estão sendo faladas dentro da rede existente no Estado.

Os shoppings Praia de Belas e Iguatemi podem ser outras opções, sendo que a unidade do Praia de Belas já estaria com seleção de pessoal em andamento.

Em resposta, a empresa não comentou e disse vai informar sobre novidades, quando forem confirmadas.