>> A loja de móveis e decoração Contemporânea, com mais de 30 anos de atuação no mercado de Porto Alegre, terá uma nova unidade local. A Contemporânea Trend uniu as antigas Contemporânea Express e a operação Corporativa em um novo espaço. A estreia é nesta quarta-feira na rua Silva Jardim, 425. A marca investiu R$ 2 milhões em mais de 500 metros quadrados de área de venda.

>> A Café do Mercado, marca gaúcha do segmento, lançou novas marcas em linhas de produtos nutracêuticos, como o Café Borém Saúde, Caffeineplus e Antioxicoffee. A linha foi criada por Flávio Borém, referência em publicação em café e qualidade do mundo, e desenvolvida pela Universidade Federal de Lavras (Ufla). Os produtos são vendidos no e-commerce da Café do Mercado.

>> Ô Xiss: A nova unidade do fast-food do grupo Press prevista para o bairro Bom Fim, como a coluna já havia antecipado em entrevista com a CEO do grupo, Carla Tellini. A reforma já está ocorrendo no futuro ponto na rua Fernandes Vieira, no coração do Bom Fim.

>> O Hard Rock Cafe Porto Alegre, que abre em 26 de abril no Pontal Shopping, ainda busca profissionais para preencher vagas da equipe que vai atuar no complexo de entretenimento. São mais de 50 vagas com salários de R$ 2 mil a R$ 4 mil. Na coluna digital, tem mais dados de como se candidatar.

>> Tem novas cafeterias da grife Starbucks vindo por aí: uma será no Praia de Belas Shopping e outras duas em Gramado, com vaga de gerente já aberta, e Caxias do Sul. O Iguatemi Porto Alegre está na mira também da marca e deve vir na sequência.

>> A Amazon não vai mais instalar operação logística no ParkLog da catarinense Cassol, em Canoas. A gigante norte-americana cancelou a reserva de espaço para uma estação de entregas, que seria usada para reduzir o tempo de envio de pedidos.