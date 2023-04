No ponto: Green Station, Shopping Bella Città, Arezzo e Tok&Stok

>> A primeira Green Station, rede de fast-salad, desembarca em Porto Alegre. Franqueado com loja em Caxias do Sul, única gaúcha, vai entrar na Capital e planeja mais duas em dois anos. A unidade fica no Moinhos de Vento, na vizinhança do Parcão. O aporte é de R$ 600 mil, gerando 11 empregos diretos. Ingredientes são comprados de produtores locais.

>> O Shopping Bella Città, de Passo Fundo , terá quatro novas operações e uma ampliação. As franquias Essência di Fiori (aromas), Aquamagic Lavanderia, Chicken-In (frango frito) e a espanhola Fini (doces) estreiam. A Power Jump ganha mais espaço e vira Power Jump & Games. "Mais completo e atrativo ao público", resume a gerente comercial, Natália Accorsi, sobre os reforços no empreendimento dos mesmos donos da Comercial Zaffari.

>> Lojas da Arezzo fecharam nas últimas semanas nos shoppings Moinhos e Praia de Belas, na Capital, e chamaram a atenção de clientes. Questionada, a Arezzo explicou por meio de nota: "As duas lojas estão fechadas temporariamente, enquanto a marca negocia a realocação dos pontos em espaços mais estratégicos de ambos os empreendimentos. Não há previsão de fechamentos de unidades no Estado", garante a marca.

>> Tok&Stok do Praia de Belas está com mega liquidação, com descontos de 30% em toda a loja. Algumas prateleiras já estão vazias, e o mezanino está quase sem produtos. Alguns itens teriam sido levados às outras duas unidades - na rua 24 de Outubro e no Iguatemi Porto Alegre. As ofertas começaram na largada de março. Clientes que entram na loja já perguntam: "Vai fechar?" As funcionárias respondem que não sabem o que vai ser feito. Não está descartada reforma e até mesmo fechar. A vizinha livraria Saraiva fechou faz uma semana

O Minuto Varejo questionou a rede sobre o futuro da filial no segundo andar do Praia de Belas e a resposta, por e-mail, foi: "A Tok&Stok não vai se pronunciar sobre o caso". Nas filiais da rede, há informações divergentes sobre reforma e fechamento. Na unidade da 24, clientes são informados que não há definição. O Praia de Belas não comenta sobre os planos da lojista.