Bella Città, de Passo Fundo, terá quatro novas operações

Novidade no varejo do interior gaúcho. Um dos shopping centers de Passo Fundo, maior economia da porção norte gaúcha e polo do agronegócio e biocombustíveis, terá reforço no mix. O Bella Città Shopping, do grupo dono da Comercial Zaffari, mesma da bandeira Stok Center, informa à coluna Minuto Varejo que tem novas operações e ampliação e diversos segmentos, de produtos, comidinhas, lazer e serviços.

Entre as estreantes, estão duas está a Essência di Fiori, franquia da Serra especializada em cosméticos e aromatizantes à base de uva e erva-mate. O quiosque ficará localizado no primeiro andar, com uma linha de produtos exclusiva.



No subsolo I, vai se instalar a Aquamagic Lavanderia Self-Service. O serviço prevê autoatendimento.



A Chicken-In, especializada em frango frito, vai abrir na praça de alimentação no segundo andar.



A franquia espanhola Fini terá quiosque também no segundo andar, próximo à loja da Bibi, em calçados. A marca aposta na diversidade de doces, entre balas, tubes, mashmallows, chicletes e pastilhas, para atrair a clientela infantil e também adulta.



A Power Jump passará por reforma para aumentar de tamanho e vai virar Power Jump & Games, com mais jogos no portfólio. A loja está no terceiro andar.

Para a gestão, a diversidade dos novos ocupantes, que devem se instalar ao longo do primeiro semestre, deixará o empreendimento com cardápio "mais completo e atrativo ao público".

"Estamos trazendo operações que agregam valor a tudo que já oferecemos”, reforça, em nota, a gerente comercial do Bella Città, Natália Accorsi.