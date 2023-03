Zaffari faz seleção para vagas de emprego em seu primeiro atacarejo

grupo Zaffari, dono da , dono da maior rede supermercadista gaúcha , começa a preencher as vagas de emprego para a sua nova marca de loja de autosserviço . Será para o Cestto, bandeira de estreia do grupo no mundo dos atacarejos, segmento que registra a maior expansão recente entre redes do Rio Grande do Sul.

Somente a Comercial Zaffari, de Passo Fundo e número 2 do ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), abriu cinco atacarejos Stok Center em 2022, além de expandir uma das lojas e chegou a 24 unidades. Outros grupos, como Unidasul, Imec e Super Kan, também abriram unidades.

O primeiro atacarejo do Zaffari ainda não tem data confirmada para entrar em operação, mas, segundo o grupo, será no primeiro semestre. Ao informar sobre a nova marca, no ano passado, a rede disse que abriria ainda no fim do ano, mas adiou a estreia

A seleção para trabalhar no Cestto, que está na reta final de obras em Gravataí, será na manhã desta segunda-feira (20) no Bourbon Assis Brasil, em Porto Alegre, segundo anúncio feito pelo Zaffari, sem muito alarde.

Os candidatos podem comparecer no local, na avenida Assis Brasil, 164, na zona Norte da Capital, das 8h e às 11h.

O número de vagas não foi informado pelo grupo. No comunicado da construção do empreendimento, em meados do ano passado, o Zaffari projetou que seriam 300 postos de trabalho na primeira loja da bandeira.

Nesta primeira fase da seleção, são ofertas para funções de fiscal de caixa, repositores, auxiliar de açougue e auxiliar de limpeza. A dica dada pela empresa é que as pessoas podem cadastrar o currículo pelo www.zaffari.com.br/trabalhe-conosco.

Minuto Varejo mostrou o mega terreno, com 50 mil metros quadrados, às margens da BR-116 em O Zaffari também terá mais empreendimentos e há quem especule que possa ser área para nova unidade do Cestto. A colunamostrou o mega terreno, com 50 mil metros quadrados, às margens da BR-116 em Canoas, ao lado do Bourbon Canoas, que terá projeto . O Zaffari ainda não fala o perfil do futuro empreendimento.

Concorrentes de fora aceleram projetos