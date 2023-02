Com estreia em abril, atacarejo abre mais 200 vagas de emprego em Canoas

Com estreia em abril, o primeiro atacarejo gaúcho de um dos maiores grupos supermercadistas do Brasil terá seleção para mais 200 vagas de emprego na próxima semana. A oferta é para atuar no Fort Atacadista, bandeira do grupo Pereira, com sede em Santa Catarina, que está na reta final das obras da filial em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA).

Outros 100 postos já tiveram seleção , segundo o grupo. A oferta foi em janeiro. Com isso, serão cerca de 300 empregos diretos na loja. O aporte no empreendimento é de R$ 70 milhões. , segundo o grupo. A oferta foi em janeiro. Com isso, serão cerca de 300 empregos diretos na loja. O aporte no empreendimento é de R$ 70 milhões.

Outro atacarejo concorrente e também catarinense que prepara o desembarque na Capital é o Via Atacadista , do grupo Passarela. A unidade será construída na avenida Assis Brasil, perto do Stok Center, da gaúcha Comercial Zaffari, líder neste tipo de mercado no Estado, com 24 unidades.

O grupo Pereira, sétimo maior do ramo supermercadista nacional e também com origem em Santa Catarina, vai fazer a seleção na segunda-feira (20), em meio ao Carnaval, no CTG Raízes da Tradição, localizado na rua Kindler, 991, no bairro Harmonia, das 9h às 16h. A segunda rodada será na quinta-feira (23), no Sine local, situado na rua Ipiranga, 140, no Centro, das 8h às 16h.

A oferta é para operador de caixa, repositor, auxiliar de prevenção, auxiliar de perecíveis, auxiliar de TI, técnico de manutenção, auxiliar de estacionamento, conferente, auxiliar administrativo de Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), cozinheira, auxiliar de cozinha, operador de empilhadeira e auxiliar de carga e descarga.

O grupo orienta que os candidatos levem currículo impresso e documento de identidade. É aceita a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), mas na nova versão. A escolaridade vai de Ensino Fundamental completo a Ensino Médio, dependendo da vaga, diz a rede. Não é exigida experiência prévia.

Nos dois dias, já ocorre uma triagem e contato com o gestor responsável pelas áreas, explica a empresa, na nota. A promessa é de retorno sobre a seleção em três dias. "A expectativa é que a contratação tenha início na primeira quinzena de março", projeta a rede, na nota.

"Vale lembrar que é preciso ter disponibilidade de horário e de viagem, pois o treinamento será em Santa Catarina, com tudo pago pela empresa", orienta o grupo.

O empreendimento do Fort fica na região conhecida como Nova Canoas, por atrair nos anos recentes operações em diversos segmentos de comércio e gastronomia. O atacarejo é quase ao lado do ParkShopping Canoas e vizinho à área ainda sem obras reservada para implantação de uma filial da Havan.

A rede do empresário catarinense Luciano Hang não definiu, porém, a data da eventual implantação e nem o destino da unidade. O diretor-geral da Dallasanta, uma das proprietárias do terreno locado pela Havan, Cristiano Caetano, diz que a rede pediu até junho para definir o futuro do projeto, ou seja, se vai ou não ser implantado.