Rede abre seleção para 294 vagas de emprego em Canoas

Os canoenses que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho podem se dirigir ao Escritório do Empreendedor, de terça (17) a quinta-feira (19), onde ocorre o Feirão de Empregos para a seleção de trabalhadores para a Rede Fort Atacadista. Ao todo, são 294 ocupações relacionadas às operações cotidianas de um supermercado.

Há vagas para trabalhadores com Ensino Fundamental e Médio, além de oportunidades para pessoas com deficiência (PDC) e Jovem Aprendiz. A empresa pretende iniciar as atividades em Canoas no final de março.

Para o secretário do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Marcus Vinicius Machado, é fundamental o município dar suporte às empresas que estão se instalando na cidade ou que desejam contratar mão de obra local. "É com satisfação que estamos disponibilizando o Escritório do Empreendedor para a Rede Fort Atacadista selecionar canoenses para sua nova unidade. São quase 300 vagas de emprego direto, isso é muito importante nossa economia", disse.

Os candidatos devem comparecer à rua Dr. Barcelos, n° 969, das 9h às 17h, munidos de documentos. As vagas são para conferente, açougueiro, operador de caixa, repositor, auxiliar e assistente de prevenção e perdas e fiscal de caixa.